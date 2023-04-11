Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Как уточняют в СК по НСО, задержанного подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в октябре 2022 года заместитель главы администрации Здвинского района подписал и выдал застройщикам разрешение на ввод в эксплуатацию трехквартирного жилого дома, расположенного в селе Здвинск.
Жилье предназначалась для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выяснилось, что квартира не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям. Там не работало отопление, водоотведение и другое, при этом сотрудники администрации знали о происходящем.
В настоящий момент заместитель главы задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается. Ранее мы рассказывали о самых громких арестах 2022 года.