Жилье предназначалась для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выяснилось, что квартира не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям. Там не работало отопление, водоотведение и другое, при этом сотрудники администрации знали о происходящем.