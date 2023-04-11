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Задержали замглавы администрации Здвинского района НСО – в чем его подозревают

11 апреля 2023, 06:35
Фото: 1MI
Администрация выдала квартиру детям сиротам

В Новосибирской области задержали замглавы администрации Здвинского района

Следственный комитет по региону сообщил о задержании заместителя главы администрации Здвинского района.

Как уточняют в СК по НСО, задержанного подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в октябре 2022 года заместитель главы администрации Здвинского района подписал и выдал застройщикам разрешение на ввод в эксплуатацию трехквартирного жилого дома, расположенного в селе Здвинск.

Жилье предназначалась для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выяснилось, что квартира не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям. Там не работало отопление, водоотведение и другое, при этом сотрудники администрации знали о происходящем.  

В настоящий момент заместитель главы задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается. Ранее мы рассказывали о самых громких арестах 2022 года. 

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#Эмилия Губарева#Задержание#СК#Общество#Новосибирская область
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