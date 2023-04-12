Бердские «ромалы» сняли с женщины порчу за 170 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Как сообщает «Бердск Онлайн», инцидент произошел в феврале нынешнего года. Цыганки приехали в город и решили подзаработать на наивной женщине, заявив, что на несчастной якобы лежит проклятие. При этом одна из них утверждала, что недавно избавилась от порчи и знает верное средство по выходу из черной полосы.
Находясь под гипнозом, бердчанка принесла мошенницам 171 900 рублей в носке, а также яйцо и ложку. Ловкие гадалки быстро избавили ее от мнимой порчи, не забыв облегчить и кошелек. Пострадавшая обнаружила в носке туалетную бумагу уже дома и сразу же обратилась в полицию.
В итоге знатокам белой магии дали два года условно с испытательным сроком в полтора года. При этом дело рассматривали в особом порядке. Положительную роль сыграла беременность одной из мошенниц и наличие у нее троих детей.
Напомним, что жителю Бердска дали два года за вымогательство денег и коньяка у чиновника. При этом мужчину отпустили из зала суда.