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Бердские «ромалы» сняли с женщины порчу за 170 тысяч рублей

12 апреля 2023, 10:10
Фото: 1MI
Цыганки выманили у женщины все деньги

В Бердске осудили двух цыганок за мнимое снятие порчи

В Бердске вынесли приговор за мошенничество двум цыганкам. Лжецелительницы обманом выманили у женщины 170 тысяч рублей.

Как сообщает «Бердск Онлайн», инцидент произошел в феврале нынешнего года. Цыганки приехали в город и решили подзаработать на наивной женщине, заявив, что на несчастной якобы лежит проклятие. При этом одна из них утверждала, что недавно избавилась от порчи и знает верное средство по выходу из черной полосы.

Находясь под гипнозом, бердчанка принесла мошенницам 171 900 рублей в носке, а также яйцо и ложку. Ловкие гадалки быстро избавили ее от мнимой порчи, не забыв облегчить и кошелек. Пострадавшая обнаружила в носке туалетную бумагу уже дома и сразу же обратилась в полицию.

В итоге знатокам белой магии дали два года условно с испытательным сроком в полтора года. При этом дело рассматривали в особом порядке. Положительную роль сыграла беременность одной из мошенниц и наличие у нее троих детей.

Напомним, что жителю Бердска дали два года за вымогательство денег и коньяка у чиновника. При этом мужчину отпустили из зала суда.

Бердский любитель элитного коньяка получил два года за вымогательство
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#Новосибирская область#Криминал#Александр Ляхов#Мошенничество#Мошенники#Суд#Цыгане
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