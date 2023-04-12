Бердские «ромалы» сняли с женщины порчу за 170 тысяч рублей

Как сообщает «Бердск Онлайн», инцидент произошел в феврале нынешнего года. Цыганки приехали в город и решили подзаработать на наивной женщине, заявив, что на несчастной якобы лежит проклятие. При этом одна из них утверждала, что недавно избавилась от порчи и знает верное средство по выходу из черной полосы.