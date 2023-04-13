Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
Майские праздники начнутся в Новосибирской области 29 апреля, о чем свидетельствует производственный календарь 2023 года. Они продлятся до 9 мая, но с перерывами на работу.
Так, отдых придется на 29, 30 апреля и 1 мая (в честь праздника Весны и Труда). Затем четыре дня считаются рабочими: 2, 3, 4 и 5 мая. Потом майские выходные начнутся 6, 7, 8 и 9 мая.
Отметим, что в Госдуме не раз поднимается вопрос о продолжительности майских выходных. Некоторые парламентарии предлагали даже увеличить выходные до 10 дней.
Депутат от Новосибирской области Ренат Сулейманов рассказал нам, что никаких изменений и дополнительных переносов выходных дней в этом году не будет.