atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Изображение материала

Майские праздники в Новосибирске: как и сколько отдыхаем в 2023 году

13 апреля 2023, 03:35
Фото: 1MI
Всего отдыхаем 7 дней

Новосибирцы в 2023 году будут отдыхать на майские праздники 7 дней

Жители Новосибирска будут отдыхать на майские праздники семь дней. Atas.info рассказал, когда ждать длинные выходные в мае 2023.

Майские праздники начнутся в Новосибирской области 29 апреля, о чем свидетельствует производственный календарь 2023 года. Они продлятся до 9 мая, но с перерывами на работу.

Так, отдых придется на 29, 30 апреля и 1 мая (в честь праздника Весны и Труда). Затем четыре дня считаются рабочими: 2, 3, 4 и 5 мая. Потом майские выходные начнутся 6, 7, 8 и 9 мая.

Отметим, что в Госдуме не раз поднимается вопрос о продолжительности майских выходных. Некоторые парламентарии предлагали даже увеличить выходные до 10 дней.

Депутат от Новосибирской области Ренат Сулейманов рассказал нам, что никаких изменений и дополнительных переносов выходных дней в этом году не будет.

Сколько дней продлятся длинные выходные в мае 2023 рассказал депутат Госдумы РФ
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Майские#Праздник#9 мая#Выходные#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
Подпишитесь
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Сегодня, 05:56
В Новосибирск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
11 апреля 13:26
Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист
Вчера, 05:47
В Новосибирске за прошедший год двое заключенных получили пожизненное: смотрим за что
Вчера, 09:45
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Сегодня, 01:45