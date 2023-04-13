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В зоне СВО погиб «вагнеровец» из Черепановского района Сергей Линейцев

13 апреля 2023, 12:49
Фото: Официальная страница администрации Черепановского района «ВКонтакте»
Мужчине было 29 лет

В зоне СВО погиб «вагнеровец» из ЧНовосибирской области Сергей Линейцев

Житель Черепановского района Сергей Линейцев погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Мужчина был бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в районной администрации.
«Уважаемые земляки! 14 апреля состоится траурное прощание с Линейцевым Сергеем Алексеевичем, погибшим в ходе специальной военной операции», - указано на официальной странице администрации Черепановского района в социальной сети «ВКонтакте».

Траурная церемония пройдет в Доме культуры поселка Майский, где родился военнослужащий. Мужчина погиб 20 марта, подробности гибели не сообщаются. Известно, что Сергей Линейцев был бойцом ЧВК «Вагнер».

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#Новосибирская область#Спецоперация#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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