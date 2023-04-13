В зоне СВО погиб «вагнеровец» из Черепановского района Сергей Линейцев

В зоне СВО погиб «вагнеровец» из ЧНовосибирской области Сергей Линейцев

Житель Черепановского района Сергей Линейцев погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Мужчина был бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в районной администрации.