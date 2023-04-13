В зоне СВО погиб «вагнеровец» из Черепановского района Сергей Линейцев

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
«Уважаемые земляки! 14 апреля состоится траурное прощание с Линейцевым Сергеем Алексеевичем, погибшим в ходе специальной военной операции», - указано на официальной странице администрации Черепановского района в социальной сети «ВКонтакте».
Траурная церемония пройдет в Доме культуры поселка Майский, где родился военнослужащий. Мужчина погиб 20 марта, подробности гибели не сообщаются. Известно, что Сергей Линейцев был бойцом ЧВК «Вагнер».