atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Изображение материала

Под Новосибирском похоронят погибшего на СВО добровольца Алексея Абрамова

13 апреля 2023, 04:24
Фото: 1MI
Мужчине было 35 лет
В Бердске Новосибирской области простятся с погибшим на СВО бойцом Алексеем Абрамовым, о чем сообщили в администрации города.

Из официальных источников следует, что Алексей Абрамов родился 11 февраля 1988 года в Новосибирске.

В зону проведения специальной военной операции сибиряк отправился добровольцем. Ушел на СВО он в 2022 году.

Новосибирец погиб 18 марта 2023 года. Прощание с бойцом состоится в Бердске 13 апреля с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня. Военнослужащему было 35 лет.

Напомним, ранее мы публиковали фото погибших на СВО в марте 2023. Также мы нашли фото могил погибших на СВО бойцов из Бердска. 

Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
Узнать подробнее
Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
Узнать подробнее
Опубликованы фото погибших на СВО бойцов ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Зона СВО#Участник СВО#Погиб#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Бердск
Подпишитесь
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Сегодня, 05:56
В Новосибирск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
11 апреля 13:26
Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист
Вчера, 05:47
Майские праздники в Новосибирске: как и сколько отдыхаем в 2023 году
Сегодня, 03:35
В Новосибирске за прошедший год двое заключенных получили пожизненное: смотрим за что
Вчера, 09:45
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Сегодня, 01:45