Под Новосибирском похоронят погибшего на СВО добровольца Алексея Абрамова

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Из официальных источников следует, что Алексей Абрамов родился 11 февраля 1988 года в Новосибирске.
В зону проведения специальной военной операции сибиряк отправился добровольцем. Ушел на СВО он в 2022 году.
Новосибирец погиб 18 марта 2023 года. Прощание с бойцом состоится в Бердске 13 апреля с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня. Военнослужащему было 35 лет.
Напомним, ранее мы публиковали фото погибших на СВО в марте 2023. Также мы нашли фото могил погибших на СВО бойцов из Бердска.