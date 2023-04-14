«К основному объекту капитального строительства „Лесная сказка“ Илющенко присоединил объекты, которых мы никогда не видели, которые были только на бумаге, например, скейт-парк. Оформил это все как ЕНК — Единый недвижимый комплекс. Туда же входил пляжный комплекс „Ремикс“. А база отдыха „Лесная сказка“ здесь существовала на тот момент, когда он получил участки под задачу строительства набережной» — Елена Белова отметила, что Илющенко удалось зарегистрировать все объекты в качестве ЕНК с юридической точки зрения.