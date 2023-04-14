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Доски вместо набережной в Бердске положил депутат Илющенко

14 апреля 2023, 06:32
Фото: 2GIS
У Бердска, окруженного водой, до сих пор нет нормальной набережной.

Владелец базы отдыха «Ремикс» вернет бердчанам набережную по решению суда

«По договору аренды бизнесмен Илющенко должен был построить набережную, но использовал этот земельный участок, не выполнив основную задачу, там был только деревянный настил сделан», — прокомментировала ситуацию для Атас.Инфо депутат Елена Белова.

«Когда еще действовал договор аренды, ИП Илющенко выкупило временные объекты у ООО „Сибинвестстрой“, хотя сам же он был учредителем ООО „Сибинвестстрой“. Далее он хотел закрепить право собственности на эти объекты», — раскрыла подробности ситуации депутат Елена Белова.

«К основному объекту капитального строительства „Лесная сказка“ Илющенко присоединил объекты, которых мы никогда не видели, которые были только на бумаге, например, скейт-парк. Оформил это все как ЕНК — Единый недвижимый комплекс. Туда же входил пляжный комплекс „Ремикс“. А база отдыха „Лесная сказка“ здесь существовала на тот момент, когда он получил участки под задачу строительства набережной» — Елена Белова отметила, что Илющенко удалось зарегистрировать все объекты в качестве ЕНК с юридической точки зрения.

В этот Единый недвижимый комплекс попали участки жителей ТСЖ «Изумрудный». Жители стали отстаивать свои участки, подали в суд, участки вернули. Объекты, которые входили в ЕНК повисли в воздухе, разрешение на строительство Илющенко не получал, технических документов нет.

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«Более того, все это время он арендовал участок на набережной гораздо дешевле других арендаторов — квадратный метр обходился ему дешевле 0,15 руб», — сообщила Елена Белова.

По словам депутата, если бы Илющенко удалось оформить право собственности на эти объекты, город столкнулся бы с большими сложностями. Комплекс «Ремикс» вплотную примыкает к дороге и улице Попова. Это значит, администрация не могла бы ни ремонтировать, ни проводить реконструкцию в этом месте.

«На данный момент участки еще не возвращены, есть только решение суда. Скорее всего, Илющенко будет подавать апелляцию, так что борьба за набережную продолжается. Тем не менее, я считаю данное решение Арбитражного суда победой для каждого бердчанина» — отметила депутат.

Это действительно так, потому что у Бердска, по сути, окруженного водой с нескольких сторон, до сих пор нет нормальной набережной. В планах построить набережную по федеральной программе.

Новый мэр Бердска Роман Бурдин отчитается о начале работы через 100 дней после вступления в должность.

#Прокуратура#Суд#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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