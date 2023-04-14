Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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«Когда еще действовал договор аренды, ИП Илющенко выкупило временные объекты у ООО „Сибинвестстрой“, хотя сам же он был учредителем ООО „Сибинвестстрой“. Далее он хотел закрепить право собственности на эти объекты», — раскрыла подробности ситуации депутат Елена Белова.
«К основному объекту капитального строительства „Лесная сказка“ Илющенко присоединил объекты, которых мы никогда не видели, которые были только на бумаге, например, скейт-парк. Оформил это все как ЕНК — Единый недвижимый комплекс. Туда же входил пляжный комплекс „Ремикс“. А база отдыха „Лесная сказка“ здесь существовала на тот момент, когда он получил участки под задачу строительства набережной» — Елена Белова отметила, что Илющенко удалось зарегистрировать все объекты в качестве ЕНК с юридической точки зрения.
В этот Единый недвижимый комплекс попали участки жителей ТСЖ «Изумрудный». Жители стали отстаивать свои участки, подали в суд, участки вернули. Объекты, которые входили в ЕНК повисли в воздухе, разрешение на строительство Илющенко не получал, технических документов нет.
«Более того, все это время он арендовал участок на набережной гораздо дешевле других арендаторов — квадратный метр обходился ему дешевле 0,15 руб», — сообщила Елена Белова.
По словам депутата, если бы Илющенко удалось оформить право собственности на эти объекты, город столкнулся бы с большими сложностями. Комплекс «Ремикс» вплотную примыкает к дороге и улице Попова. Это значит, администрация не могла бы ни ремонтировать, ни проводить реконструкцию в этом месте.
«На данный момент участки еще не возвращены, есть только решение суда. Скорее всего, Илющенко будет подавать апелляцию, так что борьба за набережную продолжается. Тем не менее, я считаю данное решение Арбитражного суда победой для каждого бердчанина» — отметила депутат.
Это действительно так, потому что у Бердска, по сути, окруженного водой с нескольких сторон, до сих пор нет нормальной набережной. В планах построить набережную по федеральной программе.
Новый мэр Бердска Роман Бурдин отчитается о начале работы через 100 дней после вступления в должность.