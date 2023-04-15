Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Губернатор Андрей Травников рассказал, что в его семье принято отмечать Пасху традиционно - семейным обедом, на столе обязательно - куличи, пасха, яйца. "Куличи, как это принято, на Пасху, дарим или получаем в подарок. Иногда печем их сами, иногда покупаем" - рассказал губернатор корреспонденту sib.fm.
Торжественные Пасхальные богослужения пройдут в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Октябрьская,9), Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская,91), Соборе Александра Невского (Красный проспект,1а), Церкви в честь иконы Божьей Матери «Знамение-Абалацкая» (Богдана Хмельницкого,74) и других храмах города.
Для того чтобы новосибирцы могли доехать до храмов и вернуться обратно на общественном транспорте в ночь на 16 апреля в Новосибирске запустят дополнительные троллейбусы, которые будут ходить с 22.00 до 4 утра.