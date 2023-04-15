Самое главное событие этой недели для православных случится в ночь с субботы на воскресенье - в храмах Новосибирска пройдут пасхальные богослужения. Уже сегодня, в субботу все готовятся к празднованию Святой Пасхи, губернатор Андрей Травников рассказал о традициях празднования в его семье.

Сюжет Пасха 2023