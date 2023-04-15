Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Прощание с погибшим Андреем Авдеевым прошло в Татарском районе Новосибирской области. Прощальное слово сказал Виталий Томилов, военный комиссар Татарского, Чистоозерного и Усть-Таркского районов, а также на церемонии прощания присутствовали представители администрации Татарского района.
Андрей Авдеев родился в 1976 году в Казачьем Мысе, после школы продолжил учебу в училище №52 г. Татарска, где после учебы остался жить. Принимал участие в СВО, погиб 3 апреля при исполнении воинского долга.
В Новосибирске прошло прощание с 34-летним Николаем Кондратенко, замкомгруппы 24-ой бригады спецназа ГРУ. Николай находился на СВО с февраля 2022 года, погиб под огнем противника, отражая атаку нацбатальонов. У него осталось двое детей.