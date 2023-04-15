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Новосибирская область простилась с двумя военными, погибшими в зоне спецоперации

15 апреля 2023, 11:15
Фото: atas.info
Военное кладбище в Новосибирске.
В Новосибирской области простились с военными Николаем Кондратенко и Андреем Авдеевым, погибшими в зоне СВО.

Прощание с погибшим Андреем Авдеевым прошло в Татарском районе Новосибирской области. Прощальное слово сказал Виталий Томилов, военный комиссар Татарского, Чистоозерного и Усть-Таркского районов, а также на церемонии прощания присутствовали представители администрации Татарского района. 

Андрей Авдеев родился в 1976 году в Казачьем Мысе, после школы продолжил учебу в училище №52 г. Татарска, где после учебы остался жить. Принимал участие в СВО, погиб 3 апреля при исполнении воинского долга.

На Украине погиб Николай Кондратенко, зам командира группы 24-й бригады спецназа
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В Новосибирске прошло прощание с 34-летним Николаем Кондратенко, замкомгруппы 24-ой бригады спецназа ГРУ. Николай находился на СВО с февраля 2022 года, погиб под огнем противника, отражая атаку нацбатальонов. У него осталось двое детей.

#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Татарск
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