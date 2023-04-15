Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Как сообщили в пресс-службе Социального фонда единая выплата из средств материнского капитала за апрель была перечислена 14 апреля. Далее Фонд переходит на новый порядок перечисления выплаты.
Начиная с мая, выплата из маткапитала для семей с детьми, будет производиться в единый день доставки детских пособий за прошедший месяц. Таким образом, выплату из маткапитала за май новосибирские семьи получат 5 июня 2023 года. В мае данной выплаты не будет, так как за апрель она уже была выплачена.
Переход на новый порядок получения выплаты для всех получателей произойдет автоматически и не требует обращения в Социальный Фонд. О том, что дата получения пособия за май сдвинута на июнь получателей уведомляют в сообщениях от Социального Фонда, уже разослано более 3000 таких сообщений. К тем, кто получает пособия из маткапитала на Почте или с помощью доставки Почты РФ, данные изменения не относятся.
Возможность получать каждый месяц выплату из материнского капитала имеют семьи, у которых доход на одного члена семьи ниже двух прожиточных минимумов в области. В Новосибирской области эта сумма составляет 32108 рублей на человека.
В расчете пособия учитываются такие доходы семьи, как зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других выплат, которые получают семьи с детьми. Начиная с 1 января 2023 года данную выплату можно оформить на каждого ребенка в семье до 3-х лет, очередность рождения не имеет значения.
Стал известен график выплаты детских пособий в апреле.