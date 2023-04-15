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В мае не будет выплаты из маткапитала для семей с детьми в Новосибирске

15 апреля 2023, 10:42
Фото: 1MI
Выплату за май из материнского капитала новосибирские семьи с детьми получат 5 июня 2023 года.

В Новосибирске семьи с детьми не получат выплату из маткапитала в мае

В Новосибирской области изменен порядок выплаты пособия на ребенка из материнского капитала. Следующая выплата за май придет уже в июне, в единый день выплаты «детских» пособий. Апрельская выплата была сделана 14 апреля 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе Социального фонда единая выплата из средств материнского капитала за апрель была перечислена 14 апреля. Далее Фонд переходит на новый порядок перечисления выплаты.

Начиная с мая, выплата из маткапитала для семей с детьми, будет производиться в единый день доставки детских пособий за прошедший месяц. Таким образом, выплату из маткапитала за май новосибирские семьи получат 5 июня 2023 года. В мае данной выплаты не будет, так как за апрель она уже была выплачена.

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Переход на новый порядок получения выплаты для всех получателей произойдет автоматически и не требует обращения в Социальный Фонд. О том, что дата получения пособия за май сдвинута на июнь получателей уведомляют в сообщениях от Социального Фонда, уже разослано более 3000 таких сообщений. К тем, кто получает пособия из маткапитала на Почте или с помощью доставки Почты РФ, данные изменения не относятся.

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Возможность получать каждый месяц выплату из материнского капитала имеют семьи, у которых доход на одного члена семьи ниже двух прожиточных минимумов в области. В Новосибирской области эта сумма составляет 32108 рублей на человека.

В расчете пособия учитываются такие доходы семьи, как зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других выплат, которые получают семьи с детьми. Начиная с 1 января 2023 года данную выплату можно оформить на каждого ребенка в семье до 3-х лет, очередность рождения не имеет значения.

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Стал известен график выплаты детских пособий в апреле.

#Дети#Пособия#Выплаты#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Экономика#Социальный фонд
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