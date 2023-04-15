Переход на новый порядок получения выплаты для всех получателей произойдет автоматически и не требует обращения в Социальный Фонд. О том, что дата получения пособия за май сдвинута на июнь получателей уведомляют в сообщениях от Социального Фонда, уже разослано более 3000 таких сообщений. К тем, кто получает пособия из маткапитала на Почте или с помощью доставки Почты РФ, данные изменения не относятся.