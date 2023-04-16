Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Экс-руководитель новосибирского регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, генерал-лейтенант Александр Кандиков отправился добровольцев в воинское соединение, выполняющее боевые задачи на Украине. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" отставной военный, писатель Вячеслав Миронов.
"Было очень совестно осознавать, когда мои ребята претерпевали лишения, а их командир чалился в комфорте и уюте", - приводит Миронов слова Кандикова. 54-летний генерал уже 9 лет, как был на пенсии, но в итоге бросил спокойный быт. Сейчас бывший высокопоставленный полицейский служит в войсковой разведке в звании старшего сержанта на должности заместителя командира роты огневой поддержки. На время военной службы Кандиков отказался от генеральской пенсии.
Александр Кандиков – уроженец Новосибирска. В 2001 году окончил Омскую академию МВД России, в 2006 году — Академию управления МВД России.
В 2011 году был назначен на пост начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области. В 2014 году отстранен от должности.