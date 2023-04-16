"Было очень совестно осознавать, когда мои ребята претерпевали лишения, а их командир чалился в комфорте и уюте", - приводит Миронов слова Кандикова. 54-летний генерал уже 9 лет, как был на пенсии, но в итоге бросил спокойный быт. Сейчас бывший высокопоставленный полицейский служит в войсковой разведке в звании старшего сержанта на должности заместителя командира роты огневой поддержки. На время военной службы Кандиков отказался от генеральской пенсии.