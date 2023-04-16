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Из Новосибирска в зону СВО добровольцем отправился генерал-лейтенант Кандиков

16 апреля 2023, 13:49
Фото: vk.com/id641738654
Кандиков отказался от своей генеральской пенсии

Бывший начальник ФСКН по Новосибирской области генерал Кандиков уехал в зону СВО

Бывший начальник управления ФСКН РФ по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Александр Кандиков записался добровольцем в зону спецоперации. Он проходит службу в войсковой разведке в звании старшего сержанта

Экс-руководитель новосибирского регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, генерал-лейтенант Александр Кандиков отправился добровольцев в воинское соединение, выполняющее боевые задачи на Украине. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" отставной военный, писатель Вячеслав Миронов.

"Было очень совестно осознавать, когда мои ребята претерпевали лишения, а их командир чалился в комфорте и уюте",  - приводит Миронов слова Кандикова. 54-летний генерал уже 9 лет, как был на пенсии, но в итоге бросил спокойный быт. Сейчас бывший высокопоставленный полицейский служит в войсковой разведке в звании старшего сержанта на должности заместителя командира роты огневой поддержки. На время военной службы Кандиков отказался от генеральской пенсии.

Александр Кандиков – уроженец Новосибирска. В 2001 году окончил Омскую академию МВД России, в 2006 году — Академию управления МВД России.

В  2011 году был назначен на пост начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области. В 2014 году отстранен от должности.

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#Зона СВО#Доброволец#Генерал#Спецоперация#Новосибирск
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