Жительница Новосибирска обвиняет Игоря Гиркина-Стрелкова в дискредитации СВО

Также Mash сообщает, что его сотрудники побеседовали с сибирячкой по имени Татьяна, которая и подала жалобу на Игоря Гиркина-Стрелкова, бывшего министра обороны ДНР. К тому же, женщина может быть сотрудницей правоохранительных органов.