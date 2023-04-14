Жительница Новосибирска обвиняет Игоря Гиркина-Стрелкова в дискредитации СВО

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
«Игоря Гиркина-Стрелкова потребовали проверить на предмет дискредитации ВС РФ — заниматься этим придется следственным органам Петербурга. Его стримы и другие публикации в соцсетях сильно не понравились даме из Новосибирска», - утверждает издание.
Также Mash сообщает, что его сотрудники побеседовали с сибирячкой по имени Татьяна, которая и подала жалобу на Игоря Гиркина-Стрелкова, бывшего министра обороны ДНР. К тому же, женщина может быть сотрудницей правоохранительных органов.
«Зачем мне общаться с журналистами? Я сама при погонах», - цитирует Татьяну Mash.
При этом официально данная информация пока не подтверждается. В главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу не дают никаких комментариев журналистам.
Сам Игорь Гиркин-Стрелков уже отреагировал на возможные действия со стороны следственных органов.
«Что касается сообщений о выдвинутых против меня обвинениях - то я еще никаких официальных бумаг из органов МВД не получал и, поэтому, комментировать, в общем, пока и нечего. Пока могу только сказать, что - независимо от дальнейших действий властей - буду вести себя, говорить, поступать точно также, как вел себя до настоящего момента. Никаких изменений в риторике "не будет от слова совсем". Запугать меня не получится, а вот будут ли готовы власти «пресечь» - скоро узнаем», - написал Гиркин-Стрелков в официальном телеграм-канале (орфография и пунктуация оригинала сохранены – прим.)
Стоит отметить, что Игорь Гиркин-Стрелков получал приглашение в Новосибирск от депутата городского совета Ростислава Антонова. С июля 2022 года народный избранник также совмещает депутатскую деятельность с должностью советника по гуманитарным вопросам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина.