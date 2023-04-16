Центральное богослужение, посвященное Пасхе, прошло в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске в ночь с 15 на 16 апреля. В полночь состоялся крестный ход вокруг храма, в котором приняли участие сотни верующих. Дороги, прилегающие к церкви, были перекрыты. Затем правящий архиерей совершил пасхальную утреню и Божественную литургию.