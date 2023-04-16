Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Updated Сегодня, 03:27
Центральное богослужение, посвященное Пасхе, прошло в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске в ночь с 15 на 16 апреля. В полночь состоялся крестный ход вокруг храма, в котором приняли участие сотни верующих. Дороги, прилегающие к церкви, были перекрыты. Затем правящий архиерей совершил пасхальную утреню и Божественную литургию.
Пасхальное послание митрополита Новосибирского и Бердского Никодима зачитал протоиерей Димитрий Сальников. Владыка Никодим огласил Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.