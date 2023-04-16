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В Новосибирске сотни верующих собрались на пасхальное богослужение и крестный ход

16 апреля 2023, 02:50
Фото: nskmi.ru/
Митрополит Никодим совершил богослужения в честь Светлого Христова Воскресения

Крестный ход собрал сотни православных христиан в центре Новосибирска

В ночь с субботы на воскресенье в храмах прошли торжественные службы. Православные отмечают один из главных религиозных праздников – Пасху
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Пасха 2023

Центральное богослужение, посвященное Пасхе, прошло в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске в ночь с 15 на 16 апреля. В полночь состоялся крестный ход вокруг храма, в котором приняли участие сотни верующих. Дороги, прилегающие к церкви, были перекрыты. Затем правящий архиерей совершил  пасхальную утреню и Божественную литургию.

Пасхальное послание митрополита Новосибирского и Бердского Никодима зачитал протоиерей Димитрий Сальников. Владыка Никодим огласил Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Пасха 2023: во истину или воистину Христос воскрес – как пишется в Новосибирске
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