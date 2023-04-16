Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
На сайте госзакупок опубликованы электронные аукционы на приобретение дорожных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Новосибирский "Центр организации дорожного движения" намерен потратить на технику 394 млн рублей.
Комплексы поставят на пересечениях Крылова и Красного проспекта, Автогенной и Кирова, Богдана Хмельницкого и Писемского, Каменской и Фрунзе, Кирова и Восход и других точках повышенной аварийности в Новосибирске.
Таким образом планируется документировать проезд на запрещающий сигнал светофора, пренебрежение указаниями дорожных знаков или разметки, превышение разрешенной скорости или непристегнутые ремни безопасности.
Начиная с 2018 года, в городе было приобретено 49 камер фиксации нарушений ПДД, отмечает издание НГС.