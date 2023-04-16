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В Новосибирске в 2023 году установят 50 камер фиксации нарушений ПДД

16 апреля 2023, 02:38
Фото: 1MI
Камеры установят на самых оживленных перекрестках

Где в Новосибирске поставят новые камеры фиксации нарушений ПДД

50 новых камер для фиксирования нарушений правил дорожного движения появится в Новосибирске в текущем году. Столько же установили за последние пять лет. На комплексы фотовидеофиксации планируется потратить более 300 миллионов рублей

На сайте госзакупок опубликованы электронные аукционы на приобретение дорожных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Новосибирский "Центр организации дорожного движения" намерен потратить на технику 394 млн рублей.

Комплексы поставят на пересечениях Крылова и Красного проспекта, Автогенной и Кирова, Богдана Хмельницкого и Писемского, Каменской и Фрунзе, Кирова и Восход и других точках повышенной аварийности в Новосибирске.

Таким образом планируется документировать проезд на запрещающий сигнал светофора, пренебрежение указаниями дорожных знаков или разметки, превышение разрешенной скорости или непристегнутые ремни безопасности.

Начиная с 2018 года, в городе было приобретено 49 камер фиксации нарушений ПДД, отмечает издание НГС.

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#Камеры#ПДД#Гибдд#Транспорт#Новосибирск
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