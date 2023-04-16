Где в Новосибирске поставят новые камеры фиксации нарушений ПДД

50 новых камер для фиксирования нарушений правил дорожного движения появится в Новосибирске в текущем году. Столько же установили за последние пять лет. На комплексы фотовидеофиксации планируется потратить более 300 миллионов рублей