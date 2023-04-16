Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Контрольно-счетная палата Новосибирска (КСП) выявила нарушения при ремонте городских трамвайных путей. Как говорится в отчете аудиторов, ООО "Служба пути" демонтировала почти 16 километров рельсов, однако заказчику ремонта, МКП "Горэлектротранспорт" рельсы не передали, а сдали в пункты приема металлолома. Таким образом, делает вывод КСП, муниципалитету был причинен ущерб в размере 11,06 млн рублей.
Между тем, в мэрии Новосибирска заявили, что договор на ремонт путей не предусматривал передачу "Горэлектротранспорту" выведенных из эксплуатации рельсов. Для дальнейшего использования они все равно были непригодны, и согласно договоренностям, ООО "Служба пути" самостоятельно реализовывало их как лом. Тем самым, подчеркивают в мэрии, стоимость ремонта была снижена, сообщает "РБК-Новосибирск".