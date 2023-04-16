Между тем, в мэрии Новосибирска заявили, что договор на ремонт путей не предусматривал передачу "Горэлектротранспорту" выведенных из эксплуатации рельсов. Для дальнейшего использования они все равно были непригодны, и согласно договоренностям, ООО "Служба пути" самостоятельно реализовывало их как лом. Тем самым, подчеркивают в мэрии, стоимость ремонта была снижена, сообщает "РБК-Новосибирск".