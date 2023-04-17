Доходы Алексея Джулая: сколько зарабатывал задержанный магнат в Новосибирске

Также отметим, что свежих данных о доходах за 2022 год пока нет. Обычно их публикуют в мае. Напомним, что депутата Алексея Джулая задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере – за хищение средств участников долевого строительства. Он является глава «Дискуса» - одной из самых крупных строительных компаний Новосибирской области.