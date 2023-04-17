atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Изображение материала

Доходы Алексея Джулая: сколько зарабатывал задержанный магнат в Новосибирске

17 апреля 2023, 09:24
Фото: 1MI
Народный избранник ожидает избрание меры пресечения в суде

В Новосибирске задержанный депутат Алексей Джулай зарабатывал за год 59 млн рублей

В Новосибирске задержанный по подозрению в мошенничестве при строительстве домов депутат и руководитель ГК «Дискус» Алексей Джулай задекларировал в 2021 году доход в 59 млн рублей – изучаем декларации прошлых лет.

В 2021 году депутат горсовета Алексей Джулай задекларировал доход в 59 014 325 рублей. В его собственности было два жилых дома, две квартиры по 124 квадратов, два помещения общей площадью более 1000 квадратов, одно здание в 1 723 квадратов. Также депутат владел 84 земельными участками. В декларации были указаны автомобили Mitsubishi Lancer и КАМАЗ 5511 и моторная лодка Казанка М52.

В 2020 году доход народного избранника составлял 12 009 537 рублей. Строительный магнат на протяжении нескольких лет декларировал самые большие доходы – они превышали 100 млн рублей. Впрочем, падение дохода началось в 2018 году, когда он заработал только 18,7 млн рублей, а в следующем, 2019 году он отчитался о доходе в 21,9 млн рублей.

Самые богатые депутаты новосибирского Горсовета раскрыли свои доходы
Узнать подробнее

В 2017 году Алексей Джулай задекларировал доход в размере 32,1 млн рублей, став вторым по уровню доходов. По сравнению с 2016 годом, его заработок упал в три раза – тогда он заработал 104 млн рублей в год.

Также отметим, что свежих данных о доходах за 2022 год пока нет. Обычно их публикуют в мае. Напомним, что депутата Алексея Джулая задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере – за хищение средств участников долевого строительства. Он является глава «Дискуса» - одной из самых крупных строительных компаний Новосибирской области.

Застройщик двух крупнейших новосибирских жилмассивов «Плющихинский» и «Просторный» 17 апреля ожидает избрание меры пресечения в суде.

Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Узнать подробнее
#Алексей Джулай#Задержание#Дело Джулая - за что задержан глава "Дискуса"#Суд#Декларации#Криминал#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Вчера, 07:18
Спустя 3 года отменяют режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске
Сегодня, 04:04
Обещал жениться: нигерийца не выдворили из России из-за невесты в Новосибирске
Сегодня, 02:41
Из Новосибирска в зону СВО добровольцем отправился генерал-лейтенант Кандиков
Вчера, 13:49
Топ-10 эффектных фото самой красивой чиновницы Краснообска
Вчера, 10:33
Как отпевают погибших на СВО бойцов, рассказал священник из Новосибирска
Сегодня, 07:01