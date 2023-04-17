Доходы Алексея Джулая: сколько зарабатывал задержанный магнат в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В 2021 году депутат горсовета Алексей Джулай задекларировал доход в 59 014 325 рублей. В его собственности было два жилых дома, две квартиры по 124 квадратов, два помещения общей площадью более 1000 квадратов, одно здание в 1 723 квадратов. Также депутат владел 84 земельными участками. В декларации были указаны автомобили Mitsubishi Lancer и КАМАЗ 5511 и моторная лодка Казанка М52.
В 2020 году доход народного избранника составлял 12 009 537 рублей. Строительный магнат на протяжении нескольких лет декларировал самые большие доходы – они превышали 100 млн рублей. Впрочем, падение дохода началось в 2018 году, когда он заработал только 18,7 млн рублей, а в следующем, 2019 году он отчитался о доходе в 21,9 млн рублей.
В 2017 году Алексей Джулай задекларировал доход в размере 32,1 млн рублей, став вторым по уровню доходов. По сравнению с 2016 годом, его заработок упал в три раза – тогда он заработал 104 млн рублей в год.
Также отметим, что свежих данных о доходах за 2022 год пока нет. Обычно их публикуют в мае. Напомним, что депутата Алексея Джулая задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере – за хищение средств участников долевого строительства. Он является глава «Дискуса» - одной из самых крупных строительных компаний Новосибирской области.
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