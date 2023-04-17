В Новосибирске через три года откроют музей Покрышкина

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Как сообщает «Сибкрай», под новую экспозицию отдадут 1200 метров в гостиничном комплексе на площади Карла Маркса. Ответственным за музей будет ООО «Специализированный застройщик «Центр левого берега».
Внутри разместят макеты самолетов, а часть экспонатов будет связана с именем легендарного летчика, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. В частности, в планах музейных работников разместить американский самолет «P-39N Аэрокобра», на котором летчик-ас сбил немецкий Мессершмитт Bf 109. Также новосибирцы смогут увидеть и интерактивные самолеты.
Сдача объекта, по словам директора ООО «Специализированный застройщик «Центр левого берега» Тимура Саттарова, назначена на 2026 год.