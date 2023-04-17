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В Новосибирске через три года откроют музей Покрышкина

17 апреля 2023, 10:20
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
Музей откроют в 2026 году

В Новосибирске появится музей имени Александра Покрышкина

В Новосибирске появится новый музей. Он будет связан с легендарным уроженцем города Героем Советского Союза Александром Покрышкиным.

Как сообщает «Сибкрай», под новую экспозицию отдадут 1200 метров в гостиничном комплексе на площади Карла Маркса. Ответственным за музей будет ООО «Специализированный застройщик «Центр левого берега». 

Внутри разместят макеты самолетов, а часть экспонатов будет связана с именем легендарного летчика, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. В частности, в планах музейных работников разместить американский самолет «P-39N Аэрокобра», на котором летчик-ас сбил немецкий Мессершмитт Bf 109. Также новосибирцы смогут увидеть и интерактивные самолеты.

Сдача объекта, по словам директора ООО «Специализированный застройщик «Центр левого берега» Тимура Саттарова, назначена на 2026 год.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#История#Память#Музей#Авиация#Покрышкин
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