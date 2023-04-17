В Новосибирске через три года откроют музей Покрышкина

Внутри разместят макеты самолетов, а часть экспонатов будет связана с именем легендарного летчика, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. В частности, в планах музейных работников разместить американский самолет «P-39N Аэрокобра», на котором летчик-ас сбил немецкий Мессершмитт Bf 109. Также новосибирцы смогут увидеть и интерактивные самолеты.