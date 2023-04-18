atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Изображение материала

Названы шокирующие подробности, как школьник выстрелил в одноклассника в Новосибирске

18 апреля 2023, 06:09
Фото: 1MI
Ребенок получил синяки

В Новосибирске подросток выстрелил в одноклассника в школе из пистолета дедушки

Подросток выстрелил в одноклассника в одной из школ Дзержинского района. Стали известны подробности шокирующего инцидента.

Все произошло 4 апреля в Новосибирске – 15-летний мальчик принес в школу пистолет, чтобы похвастаться.

По данным ТГ-канала Mash Siberia, оружие принадлежит дедушке подростка, а ранее он даже давал ему пострелять.

Школьник якобы достал оружие и случайно выстрелил в предплечье 14-летнего одноклассника. Молодой человек получил ушибы и синяки.

Известно, что на мать стрелявшего ребенка составили протокол за ненадлежащее воспитание. При этом характеристика из школы у мальчика положительная. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Стрельба в школе в Новосибирске: мальчик выстрелил в одноклассника - подробности
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Дети#Школа#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Школьники#Подростки
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
16 апреля 07:18
18+. Что известно о насмерть замерзшей женщине под Новосибирском – обсуждают изнасилование
Сегодня, 07:49
Микрорайон "Клюквенный" не заинтересовал застройщиков: итоги первого этапа торгов
Сегодня, 06:42
«Неудобица» с «мухлежом»: застройщики добиваются смягчения нормативов апартаментам
Сегодня, 04:16
Невинность - гордость или стыд: врач из Новосибирска о 30-летних девственницах
Вчера, 11:17