Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Все произошло 4 апреля в Новосибирске – 15-летний мальчик принес в школу пистолет, чтобы похвастаться.
По данным ТГ-канала Mash Siberia, оружие принадлежит дедушке подростка, а ранее он даже давал ему пострелять.
Школьник якобы достал оружие и случайно выстрелил в предплечье 14-летнего одноклассника. Молодой человек получил ушибы и синяки.
Известно, что на мать стрелявшего ребенка составили протокол за ненадлежащее воспитание. При этом характеристика из школы у мальчика положительная. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.