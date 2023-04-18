Новосибирские контрактники получат 295 тысяч рублей единовременно

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Бойцы, которые заключили контракт с Минобороны и находящиеся на СВО, получают от 204 тысяч рублей в месяц. Также контрактники и мобилизованные граждане по прибытию в воинскую часть получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.
Реализуя этот принцип на уровне региона мы приняли аналогичное решение. Теперь граждане, заключившие контракт в период, начиная с 1 марта 2023 года на срок от года и более, получат единовременную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей, также как ранее ее получали мобилизованные. Вместе с федеральными средствами, общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта составит 295 тысяч рублей.
Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, задача властей – помочь тем, кто служит на передовой. Все вопросы о службе по контракту можно задать по номеру 117.