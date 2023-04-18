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Новосибирские контрактники получат 295 тысяч рублей единовременно

18 апреля 2023, 09:29
Фото: 1MI
Теперь зарплата будет одинаковая как у контрактников, так и у мобилизованных
Денежное довольствие мобилизованных военных и контрактников уравняют на федеральном уровне и в Новосибирской области. Речь идет о зарплате бойцам, которые находятся на передовой в зоне проведения спецоперации.

Бойцы, которые заключили контракт с Минобороны и находящиеся на СВО, получают от 204 тысяч рублей в месяц. Также контрактники и мобилизованные граждане по прибытию в воинскую часть получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Реализуя этот принцип на уровне региона мы приняли аналогичное решение. Теперь граждане, заключившие контракт в период, начиная с 1 марта 2023 года на срок от года и более, получат единовременную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей, также как ранее ее получали мобилизованные. Вместе с федеральными средствами, общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта составит 295 тысяч рублей.

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, задача властей – помочь тем, кто служит на передовой. Все вопросы о службе по контракту можно задать по номеру 117.

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#Эмилия Губарева#Зарплата#Контракт#Мобилизованные#Правительство#Новосибирск#Травников#Андрей Травников#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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