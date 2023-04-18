Новосибирские контрактники получат 295 тысяч рублей единовременно

Реализуя этот принцип на уровне региона мы приняли аналогичное решение. Теперь граждане, заключившие контракт в период, начиная с 1 марта 2023 года на срок от года и более, получат единовременную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей, также как ранее ее получали мобилизованные. Вместе с федеральными средствами, общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта составит 295 тысяч рублей.