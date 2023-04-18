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«Охрана только на ЕГЭ»: новосибирцев взволновала стрельба в школе №177

18 апреля 2023, 09:02
Фото: 1MI
Причины стрельбы в школе пока неизвестны

«Охрана только на ЕГЭ»: новосибирцев взволновала стрельба в школе №177

Недавно стало известно о выстрелах в школе №177 Дзержинского района Новосибирска. Сообщается, что восьмиклассник принес пневматический пистолет и выстрелил в одноклассника. Громкое дело взяли на контроль правоохранительные органы. Но новосибирцы уже обвиняют в бездействии охрану.
«А где охрана, где датчики на металл???? Где учителя, в конце концов???? И куда родители смотрят? Сегодня травмат, а завтра пистолет – так, что ли?», - возмутился Александр Вардугин в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчину поддержали и остальные пользователи. «Все передовые технологии – в том числе, и охрана – только на ЕГЭ», - написал Валерий Горшков. «И зачем тогда эта псевдоохрана? Лишь бы была?», - поддержал его Павел Кондратьев. «А зачем тогда ставят рамки?», - задается вопросом Оля Беликова. «Да это просто показуха, как в метро. Пищат – и всем плевать», - иронично заметил пользователь под ником Добрый Кот.

Стрельба в школе в Новосибирске: мальчик выстрелил в одноклассника - подробности
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Многих новосибирцев интересуют и причины стрельбы. По их мнению, подростка просто-напросто довели.

«Возможно, его буллят в школе. И он решил наказать обидчика», - предположил пользователь под псевдонимом Калинка Малинка. «Наверное, насолил ему жестко», - соглашается Василий Овчинников.  Кто-то даже считает, что школьник не понесет никакой ответственности за содеянное. «Пальчиком погрозят и отпустят. А он потом с боевым придет. Через пять лет. Не дай Бог», - делает тревожное предсказание комментатор под ником Ольга Сибиряк.

В Новосибирске стрелявшего в одноклассника мальчика поставят на учет в ПДН
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В настоящий момент инцидент находится на контроле правоохранительных органов, проводится доследственная проверка. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, ученика уже поставили на учет в ПДН. 

«В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Утверждается, что восьмиклассник из благополучной семьи и не имел конфликтов с одноклассниками. Тем не менее, детали инцидента со стрельбой и его причины пока неизвестны.

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