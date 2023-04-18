«Охрана только на ЕГЭ»: новосибирцев взволновала стрельба в школе №177

Мужчину поддержали и остальные пользователи. «Все передовые технологии – в том числе, и охрана – только на ЕГЭ», - написал Валерий Горшков. «И зачем тогда эта псевдоохрана? Лишь бы была?», - поддержал его Павел Кондратьев. «А зачем тогда ставят рамки?», - задается вопросом Оля Беликова. «Да это просто показуха, как в метро. Пищат – и всем плевать», - иронично заметил пользователь под ником Добрый Кот.