Стрельбу в новосибирской школе взял на контроль Следком

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
«Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним в образовательном учреждении», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в школе №177 Дзержинского района 4 апреля. На данный момент известно, что восьмиклассник принес в школу пневматический пистолет и выстрелил однокласснику в плечо. Мальчик получил ранение мягких тканей, однако в целом не пострадал. Был ли у подростков конфликт, а также иные подробности стрельбы пока не сообщается. Тем не менее, школьника поставят на учет в ПДН.