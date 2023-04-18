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Стрельбу в новосибирской школе взял на контроль Следком

18 апреля 2023, 07:57
Фото: 1MI
Школьного стрелка проверит СКР

Стрельба в новосибирской школе заинтересовала следователей

Инцидент со стрельбой в школе №177 Дзержинского района Новосибирска находится на контроле у следственных органов. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним в образовательном учреждении», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в школе №177 Дзержинского района 4 апреля. На данный момент известно, что восьмиклассник принес в школу пневматический пистолет и выстрелил однокласснику в плечо. Мальчик получил ранение мягких тканей, однако в целом не пострадал. Был ли у подростков конфликт, а также иные подробности стрельбы пока не сообщается. Тем не менее, школьника поставят на учет в ПДН

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Дети#Школьники#Стрельба#Пистолет#Следком#Следственный комитет
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