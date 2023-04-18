Стрельбу в новосибирской школе взял на контроль Следком

Инцидент произошел в школе №177 Дзержинского района 4 апреля. На данный момент известно, что восьмиклассник принес в школу пневматический пистолет и выстрелил однокласснику в плечо. Мальчик получил ранение мягких тканей, однако в целом не пострадал. Был ли у подростков конфликт, а также иные подробности стрельбы пока не сообщается. Тем не менее, школьника поставят на учет в ПДН.