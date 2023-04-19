atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Изображение материала

Без воинских почестей похоронили героя СВО Каменева под Новосибирском

19 апреля 2023, 05:43
Фото: 1MI
Погибшего в СВО бойца Александра Каменева похоронили под Новосибирском

Под Новосибирском семья солдата СВО Каменева отказалась от панихиды

Погибшего в зоне СВО бойца Александра Каменева похоронили в Куйбышеве Новосибирской области без отдания воинских почестей. Об этом сообщили Atas.info местные жители, добавив, что от гражданской панихиды отказалась семья солдата.

Александр погиб в ходе спецоперации на 35 году жизни. Весточку о смерти военного семья получила еще 18 января и пока тело не доставили на родину они в это не верили.

«Александр участвовал в спецоперации с самого ее начала. Он сам принял такое решение – встать на защиту Отечества. Родные, были очень подавлены его смертью. Это естественно для тех, кому приходится хоронить своих сыновей. От гражданской панихиды родственники в итоге отказались. Вчера, 18 апреля, они простились с ним дома, в узком семейном кругу», - рассказала Atas.info знакомая с ситуацией жительница Куйбышева Анна Т.

Известно, что семья даже не предоставила в районную администрацию фотографии Александра Каменева, чтобы его помянули земляки. Из сведений про мужчину узнали только то, что он отучился в школе № 3, потом в училище № 8, работал разнорабочим.

Под Новосибирском без почестей похоронили погибшего на СВО ветерана Максима Басова
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Участник СВО#Зона СВО#Погиб
Подпишитесь
Новый формат Бессмертного полка 2023: в Новосибирске отменят шествие
Вчера, 09:30
«Неадекватная толпа» - ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии
Сегодня, 03:27
Аномально холодный апрель 2023 года в Новосибирске: сравнение погоды за 5 лет
Сегодня, 01:41
Микрорайон "Клюквенный" не заинтересовал застройщиков: итоги первого этапа торгов
Вчера, 06:42
В Новосибирске оштрафовали мужчину за организацию встречи ЧВК «Редан»
Сегодня, 01:21
Пикет против уничтожения исторического наследия прошел в центре Новосибирска
Вчера, 06:03