Без воинских почестей похоронили героя СВО Каменева под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Александр погиб в ходе спецоперации на 35 году жизни. Весточку о смерти военного семья получила еще 18 января и пока тело не доставили на родину они в это не верили.
«Александр участвовал в спецоперации с самого ее начала. Он сам принял такое решение – встать на защиту Отечества. Родные, были очень подавлены его смертью. Это естественно для тех, кому приходится хоронить своих сыновей. От гражданской панихиды родственники в итоге отказались. Вчера, 18 апреля, они простились с ним дома, в узком семейном кругу», - рассказала Atas.info знакомая с ситуацией жительница Куйбышева Анна Т.
Известно, что семья даже не предоставила в районную администрацию фотографии Александра Каменева, чтобы его помянули земляки. Из сведений про мужчину узнали только то, что он отучился в школе № 3, потом в училище № 8, работал разнорабочим.