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Под Новосибирском похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Станислава Мауля

19 апреля 2023, 08:41
Фото: 1MI
Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области погиб в зоне СВО
Боец ЧВК «Вагнер» из села Ужаниха Новосибирской области погиб в зоне СВО. Об этом сообщила «Чулымская газета».

Церемония похорон прошла на малой родине солдата 16 апреля. Там Станислав когда-то родился, а школу и техникум парень окончил в Новосибирске.

Известно, что в армии Станислав не служил – был не годен. Но он все равно захотел поучаствовать в СВО и ушел добровольцем в рядах ЧВК прошлой осенью.

Погиб сибиряк в бою под Артемовском 19 марта. У него остались две дочери.

Напомним, на днях проводили в последний путь новосибирцы уроженца Куйбышева Каменева, но только скромно, каждый у себя дома. А все потому, что семья солдата отказалась от публичной траурной церемонии. 

Без воинских почестей похоронили героя СВО Каменева под Новосибирском
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#Алина Шефер#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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