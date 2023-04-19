Под Новосибирском похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Станислава Мауля

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Церемония похорон прошла на малой родине солдата 16 апреля. Там Станислав когда-то родился, а школу и техникум парень окончил в Новосибирске.
Известно, что в армии Станислав не служил – был не годен. Но он все равно захотел поучаствовать в СВО и ушел добровольцем в рядах ЧВК прошлой осенью.
Погиб сибиряк в бою под Артемовском 19 марта. У него остались две дочери.
Напомним, на днях проводили в последний путь новосибирцы уроженца Куйбышева Каменева, но только скромно, каждый у себя дома. А все потому, что семья солдата отказалась от публичной траурной церемонии.