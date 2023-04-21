Лже-косметолог купила поддельный диплом и вколола филлер клиентке под Новосибирском

В Новосибирске будут судить лже-косметолога за покупку диплома

Женщину из Бердска обвиняют в покупке диплома и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей – она оказывала косметологические услуги клиентам, не имея на это права.