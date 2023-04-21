atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Изображение материала

Лже-косметолог купила поддельный диплом и вколола филлер клиентке под Новосибирском

21 апреля 2023, 06:11
Фото: 1MI
Женщина купила диплом в 2021 году

В Новосибирске будут судить лже-косметолога за покупку диплома

Женщину из Бердска обвиняют в покупке диплома и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей – она оказывала косметологические услуги клиентам, не имея на это права.

Жительница Бердска подверглась уголовному преследованию за оказание услуг косметологии без необходимой квалификации.

Как сообщается в прокуратуре региона, судебное дело было направлено в Бердский городской суд.

Обвиняемая приобрела через интернет-платформу поддельный диплом, позволяющий ей работать медиком. Предоставляя косметологические услуги, она вколола филлер неизвестного происхождения своей клиентке. 

В результате процедур, проведенных обвиняемой без должной квалификации, клиентка вынужденно столкнулась с риском для своего здоровья. Уголовное дело будет рассмотрено в суде в установленном порядке.

Косметологи взбесились: почему участились случаи навязывания услуг клиенткам
Узнать подробнее
#Суд#Общество#Косметика#Новосибирская область#Бердск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
На фоне отмены "Бессмертного полка" в Новосибирске его готовятся провести в Турции
Вчера, 10:36
Четвертый день забастовки детей в 10-школе: родители требуют открыть новый класс
Вчера, 11:31
Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области
Вчера, 04:09
Стало известно, когда запретят жарить шашлык в Новосибирске весной 2023 года — даты
Сегодня, 02:47
Создателю крематория в Новосибирске Якушину вынесли приговор после его смерти
Вчера, 01:30
Расписание электричек изменится на майские праздники в Новосибирской области
Сегодня, 01:42