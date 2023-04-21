Лже-косметолог купила поддельный диплом и вколола филлер клиентке под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Жительница Бердска подверглась уголовному преследованию за оказание услуг косметологии без необходимой квалификации.
Как сообщается в прокуратуре региона, судебное дело было направлено в Бердский городской суд.
Обвиняемая приобрела через интернет-платформу поддельный диплом, позволяющий ей работать медиком. Предоставляя косметологические услуги, она вколола филлер неизвестного происхождения своей клиентке.
В результате процедур, проведенных обвиняемой без должной квалификации, клиентка вынужденно столкнулась с риском для своего здоровья. Уголовное дело будет рассмотрено в суде в установленном порядке.