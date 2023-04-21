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Ремонт в Новосибирске: дороги станут уже менее проходимыми в 2023 году

21 апреля 2023, 01:34
Фото: 1MI
Ремонтировать дороги начнут в Новосибирске

В Новосибирске сузили пять дорог из-за ремонта до октября 2023 года

В Новосибирске временно сузили пять участков крупных автомобильных дорог из-за ремонта четырех мостов и путепроводов.

Ограничения будут действовать полгода, до 20 октября 2023 года. Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на этих участках, а также следить за появлением других уведомлений от мэрии Новосибирска.

Как сообщает пресс-центр мэрии, на протяжении ремонта будут сужены: проспект Димитрова в районе Фабричной, улица Сибиряков-Гвардейцев на мосту через реку Тулу, проезд Энергетиков.

Также улица Большевистская на мосту через Иню и Советское шоссе — путепровод над железной дорогой в районе Чемского жилмассива (там будет организовано реверсивное движение).

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#Эмилия Губарева#Ремонт#Дороги#Сужение дороги#Город#Транспорт#Новосибирск
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