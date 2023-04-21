Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
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Ограничения будут действовать полгода, до 20 октября 2023 года. Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на этих участках, а также следить за появлением других уведомлений от мэрии Новосибирска.
Как сообщает пресс-центр мэрии, на протяжении ремонта будут сужены: проспект Димитрова в районе Фабричной, улица Сибиряков-Гвардейцев на мосту через реку Тулу, проезд Энергетиков.
Также улица Большевистская на мосту через Иню и Советское шоссе — путепровод над железной дорогой в районе Чемского жилмассива (там будет организовано реверсивное движение).