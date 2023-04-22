Под Новосибирском простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Денисом Бутаковым

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Прощание состоялось 20 апреля в Барабинске. Там Денис вырос, окончил школу № 92 и техникум.
«Он ушел добровольцем на спецоперацию. Вступил в ЧВК „Вагнер“. Нам известно, что погиб Денис в начале апреля этого года, при каких точно обстоятельствах не знаем», — рассказали Atas.info барабинцы.
В родном городе у парня остались папа и брат. Женат он не был.
Напомним, на днях новосибирцы простились с другим военным из ЧВК «Вагнер» Станиславом Маулем. Он не служил в армии, но хотел защищать Родину и вызвался в зону СВО.