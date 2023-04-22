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Под Новосибирском простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Денисом Бутаковым

22 апреля 2023, 04:18
Фото: 1MI
Жители Новосибирской области проводили в последний путь бойца ЧВК «Вагнер» Дениса Бутакова, погибшего в СВО. О гибели солдата рассказали волонтеры.

Прощание состоялось 20 апреля в Барабинске. Там Денис вырос, окончил школу № 92 и техникум.

«Он ушел добровольцем на спецоперацию. Вступил в ЧВК „Вагнер“. Нам известно, что погиб Денис в начале апреля этого года, при каких точно обстоятельствах не знаем», — рассказали Atas.info барабинцы.

В родном городе у парня остались папа и брат. Женат он не был.

Напомним, на днях новосибирцы простились с другим военным из ЧВК «Вагнер» Станиславом Маулем. Он не служил в армии, но хотел защищать Родину и вызвался в зону СВО.

Под Новосибирском похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Станислава Мауля
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#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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