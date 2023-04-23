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Колонну машин с надувными танками на крыше заметили в Новосибирске

23 апреля 2023, 10:01
Фото: 1MI
Автомобилисты проехали по улицам Новосибирска с флагами
В Новосибирске проехала колонна машин с флагами, а на крыше авто были надувные танки.

В Калининском районе Новосибирска колонна автомобилей проехала по улице Учительской.

Как рассказала «МК в Новосибирске» жительница города, машины двигались с флагами, на которых было написано: «Сибирь, своих не бросаем!».

Также на крыше транспортных средств были приклеены надувные танки и гаубицы.

«Видела, что на улицу Учительскую свернули. Целая колонна машин, на них приклеены надувные танки и гаубицы», — отметила сибирячка.

Напомним, что ранее новосибирцы заметили на автобусах рекламу ЧВК Вагнер. 

Автобус с рекламой ЧВК «Вагнер» заметили в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Флаг#Автомобиль#Транспорт#Город#Новосибирск
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