Колонну машин с надувными танками на крыше заметили в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В Калининском районе Новосибирска колонна автомобилей проехала по улице Учительской.
Как рассказала «МК в Новосибирске» жительница города, машины двигались с флагами, на которых было написано: «Сибирь, своих не бросаем!».
Также на крыше транспортных средств были приклеены надувные танки и гаубицы.
«Видела, что на улицу Учительскую свернули. Целая колонна машин, на них приклеены надувные танки и гаубицы», — отметила сибирячка.
Напомним, что ранее новосибирцы заметили на автобусах рекламу ЧВК Вагнер.