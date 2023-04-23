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Запнулся и упал: пассажир из Новосибирска отсудил 300 тысяч за падение в поезде

23 апреля 2023, 07:09
Фото: 1MI
Пассажир получил травмы

В Новосибирске пассажир отсудил 300 тысяч рублей за падение в поезде

В Новосибирске суд удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда от РЖД, о чем говорится на сайте Заельцовского районного суда.

В 2021 году пассажир из Новосибирска поезда Москва — Улан-Удэ выходил из туалета в вагоне, запнулся о выступающий порог и упал. При падении он травмировался, а судебно-медицинская экспертиза установила тяжкий вред здоровью.

В итоге новосибирец выиграл в суде дело против РЖД и теперь получит 300 тысяч рублей компенсации за падение в поезде.

Суд нашел «Федеральную пассажирскую компанию» ответственной за происшествие из-за ненадлежащего обеспечения безопасности пассажиров и вынес решение о выплате компенсации. Однако это решение пока не является окончательным и его можно обжаловать.

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#РЖД#Поезд#Транспорт#Общество#Новосибирск#Суд#Эмилия Губарева
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