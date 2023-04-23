Запнулся и упал: пассажир из Новосибирска отсудил 300 тысяч за падение в поезде

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В 2021 году пассажир из Новосибирска поезда Москва — Улан-Удэ выходил из туалета в вагоне, запнулся о выступающий порог и упал. При падении он травмировался, а судебно-медицинская экспертиза установила тяжкий вред здоровью.
В итоге новосибирец выиграл в суде дело против РЖД и теперь получит 300 тысяч рублей компенсации за падение в поезде.
Суд нашел «Федеральную пассажирскую компанию» ответственной за происшествие из-за ненадлежащего обеспечения безопасности пассажиров и вынес решение о выплате компенсации. Однако это решение пока не является окончательным и его можно обжаловать.