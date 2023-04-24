Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Неологизм "ашанбайк" прочно укрепился в языке уже более 10 назад и имеет отсыл к велопродукции, которой торгует одноименная сеть гипермаркетов. Но название это обобщающее – ашанбайк можно купить и других гипер- и супермаркетах, на рынках, в магазинах хозтоваров и игрушек. Ашанбайк – синоним дешевой и некачественной продукции, которую можно смело назвать макетом велосипеда. Покупка такого двухколесного транспортного средства может навсегда оттолкнуть его хозяина от велопрогулок и даже стоить ему здоровья.
В первую очередь, стоит придерживаться правила: покупать велосипед в специализированных спортивных магазинах. Да, уровень компетенции консультантов там может различаться, как и представленные марки, но если говорить в целом – откровенного барахла там не продают.
Ашанбайк всегда собран на стальной раме. Она значительно тяжелее, чем алюминиевая, причем зачастую на ней виды следы некачественной точечной сварки, что означает, что рама попросту может развалиться. До недавнего времени по конфигурации практически все ашанбайки были двухподвесами, то есть, с дополнительным амортизатором под седлом. Двухподвесы – элита семейства горных велосипедов, сложный и дорогостоящий механизм. В ашанбайке же в качестве амортизатора используется обычная стальная пружина. Такая конструкция при высокой нагрузке может не выдержать, сломаться, и травма седоку обеспечена.
Еще одно отличие ашанбайка – раскраска "вырви глаз". При этом краска порой начинает стираться после пары месяцев эксплуатации. Должны насторожить следующие конструктивные детали: использование обычных шестигранных гаек для крепления колес и подседельного штыря вместо специальных эксцентриков, наличие гармошки-гофры на передней вилке, хромированные обода колес.
Отдельно стоит сказать об удобном, на первый взгляд, широком и мягком "кожаном" сиденье, которым непременно оснащают ашанбайки. По сравнению с узким и жестким седлом настоящего горного велосипеда оно словно обещает максимум комфорта при катании. Но все как раз наоборот.
"Ашаны" постоянно ломаются, почти не настраиваются, переключатели заедают, не переключают, всё скрипит и трещит. Из-за большого веса велосипеда ездок сильно устаёт, идёт сильная нагрузка на колени, тормоза работают плохо, обода одинарные и очень тонкие, "восьмерки" появляются очень быстро. Цепь и звезды самые дешёвые, "пластилиновые", все изнашивается очень быстро и начинаются проскоки. А при разгоне стоя на педалях, если случится проскок цепи, можно сильно травмироваться. Я уж не говорю о том, что шатуны (рычаги, к которым прикреплены педали, прим. ред.) обычно сделаны из низкопробного алюминия и часто попросту отламываются", - рассказал Atas.info веломеханик Антон Бугурнов.
Стоит заметить, что в последние годы производители ашанбайков начали отходить от явных характерных внешних признаков и все чаще в гипермаркетах можно наблюдать велосипеды, внешне схожие с обычными бюджетными маунтинбайками из спортивных магазинов. Но при этом значительно дешевле.
Так, этой весной одна из федеральных торговых сетей предлагает владельцам карты постоянного покупателя несколько моделей велосипедов по цене 9 999 рублей. Качественный байк, даже собранный на стальной раме с использованием компонентов начального уровня не может стоить так дешево. Да, на ценнике есть еще стоимость для тех, кто не имеет карты покупателя – якобы, 17 800 рублей. Но не стоит обольщаться.
Вот реальные отзывы покупателей таких велосипедов, взятые с сайта компании:
"Тормоз работает плохо, скорости тоже переключаются через раз, через три недели эксплуатации сломался шатун и педали просто отвалились. Сто раз пожалела, что купила этот велосипед"
"Купили велосипед, приехали домой, ребенок прокатился и все ((( Проблемы с цепью, приехали возврат сделать, говорят оставить на 10 дней на рассмотрение.. ага купить ребенку, чтобы оставить? Обмен отказались делать. Приехали в ремонт за 1000 рублей нам все починили, но, говорят, это ненадолго, и лучше не переключать скорости, все полетит опять ( В общем, скупой платит дважды, не советую!!"
"В этом велосипеде нет ничего хорошего. Сидушка вообще в первый день сломалась, тормоза отлетели на следующий день и передачи не переключаются, появилась восьмерка на колесах. В глаза сразу бросается плохое качество пластмассовых деталей, которые быстро изнашиваются. Не советую покупать этот мусор, если не хотите разочароваться"