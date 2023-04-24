Ашанбайк всегда собран на стальной раме. Она значительно тяжелее, чем алюминиевая, причем зачастую на ней виды следы некачественной точечной сварки, что означает, что рама попросту может развалиться. До недавнего времени по конфигурации практически все ашанбайки были двухподвесами, то есть, с дополнительным амортизатором под седлом. Двухподвесы – элита семейства горных велосипедов, сложный и дорогостоящий механизм. В ашанбайке же в качестве амортизатора используется обычная стальная пружина. Такая конструкция при высокой нагрузке может не выдержать, сломаться, и травма седоку обеспечена.