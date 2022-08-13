В Новосибирске депутат поздравил людей с Днем физкультурника и рухнул с велосипеда

"Спортсменов, любителей спорта и всех желающих им заниматься, поздравляю с праздником! Я занимаюсь плаванием, дзюдо, ходьбой на лыжах, а на работу приезжаю на велосипеде. А какие виды спорта предпочитаете вы?", - написал Конько на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". К посту прикреплено видео, на котором видно, как депутат едет на велосипеде, не держась на руль руками, успевает произнести "С добрым утром", после чего теряет равновесие и падает.