Общественник из Новосибирска требует извинений от депутата Каверзиной

Общественник из Новосибирска требует извинений от депутата Каверзиной
Общественник из Новосибирска требует извинений от депутата Каверзиной
Сегодня, 11:12ПолитикаФото: Светлана Каверзина/ВК
Общественник из Новосибирска Недоступ потребовал через горсовет извинений от депутата Светланы Каверзиной. С его слов, она написала «порочащей его честь» пост в соцсети.

Новосибирец 4 августа попросил депутата горсовета Дмитрия Асанцева рассмотреть на комиссии по этике высказывания в свой адрес Каверзиной. На её странице в соцсети появился пост о том, что якобы Недоступ, прячась под другим именем пишет на неё заявления в полицию.

Сам же общественник уверяет, что эта информация недостоверная и она порочит его честь. Он хочет извинений от Каверзиной, пишут «Родные берега».

Напомним, недавно депутата горсовета Новосибирска Каверзину заподозрили в дискредитации ВС РФ. Он даже была арестована по этому делу на 7 суток.

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