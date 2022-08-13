Глава таджикской диаспоры в Новосибирске обвинил депутата в разжигании ксенофобии

В ответ на обвинения главы автономии Ростислав Антонов на своей странице в ВК сообщил: "Уважаемый Минходжиддин Каримов, если в вашу компетенцию не входит реакция на подобные действия ваших соотечественников и профилактика правонарушений с их стороны, то я предлагаю вам распустить вашу национально-культурную автономию, выбрать занятие себе по силам и способностям и не морочить нам голову".