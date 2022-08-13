Глава таджикской диаспоры в Новосибирске обвинил депутата в разжигании ксенофобии

Глава таджикской диаспоры в Новосибирске обвинил депутата в разжигании ксенофобии
Глава таджикской диаспоры в Новосибирске обвинил депутата в разжигании ксенофобии
Сегодня, 13:15ОбществоАртем ШершневФото: Артем ШершневГлава автономии считает, что Ростислав Антонов сеет национальную ненависть
Председатель общества таджиков Новосибирска обвиняет депутата городского совета Ростислава Антонова в возбуждении национальной ненависти и вражды. Минходжиддин Каримов требует от горсовета обсудить поведение Антонова на ближайшем заседании

Глава «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжиддин Каримов заявил, что депутат горсовета Ростислав Антонов не в первый раз пытается разжечь национальную ненависть и вражду для того, чтобы "пропиариться за счет громкой темы". Председатель национальной автономии требует от коллег депутата обсудить его "провокационное поведение", пишет издание Asia-plus.

Поводом для подобных высказываний стало предложение Ростислава Антонова прекратить финансирование деятельности диаспоры в виде грантов и субсидий из бюджета. Об этом депутат заявил после жесткого убийства 17-летней жительницы Новосибирска мигрантом из Таджикистана.

В ответ на обвинения главы автономии Ростислав Антонов на своей странице в ВК сообщил: "Уважаемый Минходжиддин Каримов, если в вашу компетенцию не входит реакция на подобные действия ваших соотечественников и профилактика правонарушений с их стороны, то я предлагаю вам распустить вашу национально-культурную автономию, выбрать занятие себе по силам и способностям и не морочить нам голову".

Сюжеты:
Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском
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