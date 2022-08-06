Почему мигрант, убивший 17-летнюю, не был депортирован ранее: ответ полиции

28 июля текущего года Советский суд Новосибирска арестовал Хушнуда Хамроева на два месяца. По словам Хушнуда, он в алкогольном опьянении убил молодую девушку за измену. При этом он заявил, что очень любил погибшую, и его не смущало, что она младше его на 10 лет. Подозреваемый признался, что догнал подругу на улице и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, которые угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.