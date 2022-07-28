Полная хронология убийства 17-летней девушки уроженцем Таджикистана в Новосибирске

Громкая история убийства 17-летней девушки 27-летним ухажёром в Новосибирске прогремела на всю Россию. Мужчина из ревности нанес своей возлюбленной 14 ударов ножом прямо на глазах у проезжающих мимо автомобилистов, а потом сбежал.

Подробности с места кровавой расправы: Трагедия произошла поздно вечером во вторник, 26 июля, в Нижней Ельцовке. Мужчина приехал на брендированном автомобиле такси на улицу Лесосечная, где встретил свою девушку. Выйдя из машины, он побежал за ней, схватил её за волосы и повалил на землю. Затем агрессор достал нож и начал наносить удары один за другим. В этот момент из другой машины вышел случайный свидетель, но он не смог вмешаться. Увидев нож, незнакомец попятился назад, а преступник, закончив дело, убежал прочь. Истекающую кровью девочку спасти не удалось. Мотивы убийства – ревность абьюзера: Знакомые убитой рассказали, что она хотела расстаться с молодым человеком и это ему очень не понравилось. Он был ревнив и жесток. За несколько дней до трагедии парень увидел интимные фотографии возлюбленной в Сети и разозлился. Как оказалось, родители жертвы не раз обращались в полицию с заявлением на мужчину. Они говорили о том, что он преследует, жестоко избивает их дочь и угрожает убийством. Однако правоохранители отказывали в возбуждении уголовного дела. Задержание и реакция общественности: Утром следующего дня 27-летнего подозреваемого задержали в районе Хилокского рынка. Выяснилось, что мужчина уроженец Таджикистана и там он выспрашивал у знакомых, как сбежать на родину. «На место он приехал на автомобиле с другим человеком. Он то его и сдал полиции. Стал свидетелем преступления. Также после опубликования видео с регистратора в паблике, его начали узнавать на улицах местные. Они тоже звонили и указывали его местоположение», - рассказали Atas.info в Следственном комитете. Также правоохранители добавили, что иностранец уже был судим на территории России за причинение вреда здоровью и угрозы убийством. После расправы над несовершеннолетней в отношении него возбудили уголовное дело. Эта трагедия «взорвала» общественное поле. Его поступок осудили мусульмане Новосибирска, которые назвали произошедшее «величайшим грехом». Также история не прошла мимо телеведущей Ксении Собчак. Однако она не стала обсуждать личность убийцы, а переметнулась на правовые органы. С ей слов, подобное происходит из-за отсутствия в России закона о домашнем насилии – это «позорище».

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