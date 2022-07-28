В Новосибирске подозреваемого в убийстве 17-летней девушки арестовали на два месяца

В четверг, 28 июля, суд Советского района Новосибирска на два месяца арестовал 27-летнего уроженца Таджикистана Хушнуда Хамроева по подозрению в убийстве своей 17-летней подруги. Он не стал отрицать содеянного, сообщив, что на это его толкнула измена девушки.
Как пояснил в ходе судебного заседания Хамроев, в России у него имелась временная регистрация до октября 2022 года, на родине он закончил 10 классов средней школы, в Новосибирске работал штукатуром-маляром.
С жертвой мигрант познакомился в 2020 году, когда ей было 15 лет. Однако, по словам Хамроева, родители девушки были не против их отношений. "Просто встречались, нормально все было", - сказал подозреваемый, добавив, что они собирались пожениться.
Во вторник, 26 июля, в Нижней Ельцовке 27-летний парень жестоко расправился со своей бывшей девушкой – он нанес ей 15 ударов ножом. По версии следствия, причиной конфликта могла быть ревность. На днях девушка решила расстаться с парнем. Ранее предполагаемый преступник уже был судим за побои и угрозы в адрес предыдущей подруги. Полиция задержала его в районе Хилокского рынка, где мужчина интересовался у местных, как уехать на родину в Таджикистан.