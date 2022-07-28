В Новосибирске подозреваемого в убийстве 17-летней девушки арестовали на два месяца

В Новосибирске подозреваемого в убийстве 17-летней девушки арестовали на два месяца
В Новосибирске подозреваемого в убийстве 17-летней девушки арестовали на два месяца
28 июля, 16:04КриминалФото: atas.info
Уроженца Таджикистана Хушнуда Хамроева отправили в СИЗО на два месяца. Подозреваемый в убийстве подруги заявил, что напал на девушку из-за ревности

В четверг, 28 июля, суд Советского района Новосибирска на два месяца арестовал 27-летнего уроженца Таджикистана Хушнуда Хамроева по подозрению в убийстве своей 17-летней подруги. Он не стал отрицать содеянного, сообщив, что на это его толкнула измена девушки.

Как пояснил в ходе судебного заседания Хамроев, в России у него имелась временная регистрация до октября 2022 года, на родине он закончил 10 классов средней школы, в Новосибирске работал штукатуром-маляром.

С жертвой мигрант познакомился в 2020 году, когда ей было 15 лет. Однако, по словам Хамроева, родители девушки были не против их отношений. "Просто встречались, нормально все было", - сказал подозреваемый, добавив, что они собирались пожениться.

Во вторник, 26 июля, в Нижней Ельцовке 27-летний парень жестоко расправился со своей бывшей девушкой – он нанес ей 15 ударов ножом. По версии следствия, причиной конфликта могла быть ревность. На днях девушка решила расстаться с парнем. Ранее предполагаемый преступник уже был судим за побои и угрозы в адрес предыдущей подруги. Полиция задержала его в районе Хилокского рынка, где мужчина интересовался у местных, как уехать на родину в Таджикистан.

Материалы по теме:
Новосибирскубийствомигранты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы