«Напакостили»: в Новосибирске неизвестные разгромили приемную депутата Каверзиной

Напомним, что ранее новосибирский депутат получила медаль за ремонт деревянного туалета для водителей автобусов. Каверзина получила орден «С Благодарностью от Человечества!». Чтобы получить награду, она ездила в Санкт-Петербург на деньги подписчиков.