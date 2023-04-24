«Напакостили»: в Новосибирске неизвестные разгромили приемную депутата Каверзиной

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Народная избранница Светлана Каверзина сообщила, что в понедельник, 24 апреля кто-то ограбил ее приемную.
«У нас ограбили депутатскую приемную. Там, правда, грабить было нечего, но взломать окно и двери — умудрились. Чисто напакостили», — утверждает депутат.
После инцидента, Каверзина вызвала полицейских. Другие подробности происшествия выясняются.
Напомним, что ранее новосибирский депутат получила медаль за ремонт деревянного туалета для водителей автобусов. Каверзина получила орден «С Благодарностью от Человечества!». Чтобы получить награду, она ездила в Санкт-Петербург на деньги подписчиков.