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«Напакостили»: в Новосибирске неизвестные разгромили приемную депутата Каверзиной

24 апреля 2023, 09:17
Фото: Светлана Каверзина, ТГ-канал
Разгромили депутатскую сегодня

В Новосибирске разгромили приемную депутата горсовета Каверзиной

В Новосибирске депутат Светлана Каверзина заявила об ограблении ее приемной, о чем она написала в своем ТГ-канале.

Народная избранница Светлана Каверзина сообщила, что в понедельник, 24 апреля кто-то ограбил ее приемную.

«У нас ограбили депутатскую приемную. Там, правда, грабить было нечего, но взломать окно и двери — умудрились. Чисто напакостили», — утверждает депутат.

После инцидента, Каверзина вызвала полицейских. Другие подробности происшествия выясняются.

Напомним, что ранее новосибирский депутат получила медаль за ремонт деревянного туалета для водителей автобусов. Каверзина получила орден «С Благодарностью от Человечества!». Чтобы получить награду, она ездила в Санкт-Петербург на деньги подписчиков. 

Орден за ремонт деревянного туалета получила депутат Каверзина из Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Депутат#Светлана Каверзина#Ограбление#Общество#Происшествия#Новосибирск
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