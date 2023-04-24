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В Новосибирске простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Карповым

24 апреля 2023, 07:13
Фото: atas.info
Гусинобродское военное кладбище, Новосибирск
Сегодня 24 апреля в Новосибирске простились с погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Карповым.

Дмитрий Карпов родился в поселке Сузун в 1987 году, там же окончил школу. Как сообщили родные, на спецоперацию ушел добровольцем в начале февраля 2023 года. Дмитрий в составе подразделения ЧВК «Вагнер» принимал участие в боях за Артемовск, погиб в конце марта. У него остался несовершеннолетний сын.

Прощание с погибшим прошло 24 апреля, Дмитрия Карпова похоронили на Гусинобродском кладбище в Новосибирске, похороны прошли с воинскими почестями.

Под Новосибирском простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Денисом Бутаковым
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20 апреля в Барабинске простились с погибшим вагнеровцем Денисом Бутаковым, он погиб в начале апреля.

#Погиб#Зона СВО#Участник СВО#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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