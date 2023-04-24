Дмитрий Карпов родился в поселке Сузун в 1987 году, там же окончил школу. Как сообщили родные, на спецоперацию ушел добровольцем в начале февраля 2023 года. Дмитрий в составе подразделения ЧВК «Вагнер» принимал участие в боях за Артемовск, погиб в конце марта. У него остался несовершеннолетний сын.