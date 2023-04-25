В Новосибирске возникла большая пробка на подъезде к Клещихинскому кладбищу

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
Судя по карте 2ГИС, движение сейчас затруднено на улицах Хилокской, Троллейной и Толмачёвской. По ним пытаются подъехать к кладбищу автобусы, маршрутки и автомобили.
«Загружено полностью кольцо на пересечении Петухова и Хилокской. Стоят ДПСники, пытаются регулировать движение, но дорога все равно не освобождается. Наплыв людей большой. Надеемся, что хоть к обеду доберемся до кладбища», - рассказывают водители, застрявшие в пробке.
Аналогичная ситуация наблюдается на подъезде к Заельцовскому кладбищу. Мочищенское и Дачное шоссе полностью парализованы.
Напомним, сегодня, 25 апреля, сибиряки отмечают церковный праздник Радоницу – в народе его называют Родительским днем. Люди спешат почтить память усопших родных, прибраться на их могилах.