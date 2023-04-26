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9 мая 2023: сколько лет Победе и как празднуют в России в этом году

26 апреля 2023, 06:38
Фото: 1MI
Парад Победы не будет отменен
9 мая 2023 года исполнится ровно 78 лет со дня Победы над нацистской Германией. В России в эту дату традиционно вспоминают павших солдат и проводят памятные мероприятия. О том, чего ждать новосибирцам на нынешний День Победы – в материале Atas.info.

Одним из главных событий Дня Победы, безусловно, является торжественный парад на Красной площади. В настоящее время идет подготовка к мероприятию. В мероприятии могут быть задействованы бойцы, принимавшие участие в специальной военной операции по защите Донбасса.

Отменять торжественный парад в Кремле не планируют, он должен состояться 9 мая в 10.00 по московскому времени. В рамках мероприятия также запланирована традиционная речь президента Российской Федерации Владимира Путина.

Салют прогремит в День Победы 9 Мая в Новосибирске
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Отменять парад не планируется и в Новосибирске. В 10.00 по местному времени начнется шествие войск Новосибирского гарнизона на площади Ленина. В 12.00 намечен торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы». В 21.50 состоится торжественный салют в честь Дня Победы.

В этом году произойдет изменение формата шествия «Бессмертного полка». Торжественную акцию не будут проводить в очном формате из-за возможных провокаций. Тем не менее, люди смогут почтить память близких родственников, разместив их портреты на бейдже, в футболке или автомобильном стекле. Также возможно создание соответствующего аватара в социальных сетях.

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#Россия#Общество#Александр Ляхов#День Победы#Праздник#Память#Парад#Бессмертный полк
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