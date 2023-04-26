В этом году произойдет изменение формата шествия «Бессмертного полка». Торжественную акцию не будут проводить в очном формате из-за возможных провокаций. Тем не менее, люди смогут почтить память близких родственников, разместив их портреты на бейдже, в футболке или автомобильном стекле. Также возможно создание соответствующего аватара в социальных сетях.