Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Одним из главных событий Дня Победы, безусловно, является торжественный парад на Красной площади. В настоящее время идет подготовка к мероприятию. В мероприятии могут быть задействованы бойцы, принимавшие участие в специальной военной операции по защите Донбасса.
Отменять торжественный парад в Кремле не планируют, он должен состояться 9 мая в 10.00 по московскому времени. В рамках мероприятия также запланирована традиционная речь президента Российской Федерации Владимира Путина.
Отменять парад не планируется и в Новосибирске. В 10.00 по местному времени начнется шествие войск Новосибирского гарнизона на площади Ленина. В 12.00 намечен торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы». В 21.50 состоится торжественный салют в честь Дня Победы.
В этом году произойдет изменение формата шествия «Бессмертного полка». Торжественную акцию не будут проводить в очном формате из-за возможных провокаций. Тем не менее, люди смогут почтить память близких родственников, разместив их портреты на бейдже, в футболке или автомобильном стекле. Также возможно создание соответствующего аватара в социальных сетях.