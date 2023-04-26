В Новосибирске отопление в домах отключат до 15 мая

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Энергетики планируют провести гидравлические испытания пройдут в 14 этапов. Работы на теплосетях и системах водоснабжения начнутся после завершения отопительного сезона.
«Испытания пройдут примерно с 15 мая по 16 августа. Точные даты будут известны после отключения отопления. Сейчас мы применяем такие установки, которые позволяют проводить работы на меньших контурах», - сообщил Лузанов.
Горячую воду, как известно, будут отключать постепенно в домах новосибирцев – на двухнедельный период. Окончательный график по районам и адресам СГК подготовит к концу мая 2023 года.
Отметим, точные сроки отключения тепла также еще неизвестны. Но это произойдет после майских праздников, которые продлятся до 10 мая.