"Радует то, что по предварительному прогнозу гидрометцентра ночные температуры ниже нуля уходить не будут. Мы следим за информацией, но в любом случае, мы понимаем, что этой пятиденевки, включая первые майские праздники, у нас не случится", - заявил Перязев.