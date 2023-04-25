Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
Modified Сегодня, 02:11
Updated Сегодня, 02:11
О возможных сроках отключения центрального отопления в многоквартирных домах Новосибирска высказался глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев. По его словам, 25 апреля будет самый холодный день на неделе, затем ожидается рост температуры воздуха.
"Радует то, что по предварительному прогнозу гидрометцентра ночные температуры ниже нуля уходить не будут. Мы следим за информацией, но в любом случае, мы понимаем, что этой пятиденевки, включая первые майские праздники, у нас не случится", - заявил Перязев.
Напомним, что решение об отключении отопления принимается в том случае, когда среднесуточная температура пять дней подряд будет выше +8 градусов. Об этих пяти днях и говорит чиновник.