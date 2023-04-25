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Когда отключат отопление в Новосибирске весной-2023, сообщили в мэрии

25 апреля 2023, 02:09
Фото: 1MI
Батареи в домах Новосибирска пока остаются горячими

Сроки завершения отопительного сезона-2023 назвали в мэрии Новосибирска

О сроках отключения центрального отопления речь шла в ходе аппаратного совещания муниципальных структур во вторник, 25 апреля

О возможных сроках отключения центрального отопления в многоквартирных домах Новосибирска высказался глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев. По его словам, 25 апреля будет самый холодный день на неделе, затем ожидается рост температуры воздуха.

"Радует то, что по предварительному прогнозу гидрометцентра ночные температуры ниже нуля уходить не будут. Мы следим за информацией, но в любом случае, мы понимаем, что этой пятиденевки, включая первые майские праздники, у нас не случится", - заявил Перязев.

Напомним, что решение об отключении отопления принимается в том случае, когда среднесуточная температура пять дней подряд будет выше +8 градусов. Об этих пяти днях и говорит чиновник.

 

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