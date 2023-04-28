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Эстафета памяти героев ВОВ в Новосибирске — ограничение движения транспорта 29 апреля

28 апреля 2023, 02:18
Фото: 1MI
Завтра состоится эстафета

В Новосибирске ограничат движение транспорта в Ленинском районе из-за эстафеты

В Новосибирске в субботу, 29 апреля, ограничат движение транспорта в Ленинском районе.

29 апреля в Ленинском районе Новосибирска будет ограничено движение транспорта с 09:00 до 14:00. Это связано с проведением 74-й легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ограничения будут действовать на улицах Ленинского района, таких как: Плахотного, Станиславского, Котовского и Пархоменко. Также на указанных участках будет запрещена парковка автомобилей с 7:00 до 14:00 часов.

Из-за изменений в дорожном движении маршруты нескольких видов городского транспорта (троллейбусов № 4 и 24, автобусов № 1, 16, 43, 4, 14, 19, 24, 89, 55, 79 и 64, маршрутных такс № 10, 54 и 12) также изменятся.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#ВОВ#Город#Общество#Спорт#Новосибирск
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