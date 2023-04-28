Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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29 апреля в Ленинском районе Новосибирска будет ограничено движение транспорта с 09:00 до 14:00. Это связано с проведением 74-й легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Ограничения будут действовать на улицах Ленинского района, таких как: Плахотного, Станиславского, Котовского и Пархоменко. Также на указанных участках будет запрещена парковка автомобилей с 7:00 до 14:00 часов.
Из-за изменений в дорожном движении маршруты нескольких видов городского транспорта (троллейбусов № 4 и 24, автобусов № 1, 16, 43, 4, 14, 19, 24, 89, 55, 79 и 64, маршрутных такс № 10, 54 и 12) также изменятся.