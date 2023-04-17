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В центре Новосибирска ограничили движение на трех улицах – причина и сроки

17 апреля 2023, 08:40
Фото: 1MI
Ограничения действуют до конца апреля

В Новосибирске ограничили движение на трех центральных улицах

Проезжую часть сузили на трех улицах в центре Новосибирска, подробности сообщили в пресс-центре мэрии города.

На улицах Мичурина, Ядринцевской и Советской ограничили движение автомобилей. Так, напротив здания общежития на улице Мичурина, 5 на пять метров сузят улицы Мичурина и Ядринцевскую на перекрестке.

Запрет ввели с 15 по 24 апреля. На 4,5 метра в районе дома №7 на улице Советской сузили проезд с 17 по 30 апреля.

Ограничения действуют из-за аварийного ремонта на теплотрассах. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и руководствоваться правилами дорожного движения.

В центре Новосибирска ограничили проезд по улице Коммунистической – сроки и причина
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#Эмилия Губарева#Ремонт#Ремонт теплотрассы#Дороги#Транспорт#Город#Новосибирск
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