В центре Новосибирска ограничили движение на трех улицах – причина и сроки

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
На улицах Мичурина, Ядринцевской и Советской ограничили движение автомобилей. Так, напротив здания общежития на улице Мичурина, 5 на пять метров сузят улицы Мичурина и Ядринцевскую на перекрестке.
Запрет ввели с 15 по 24 апреля. На 4,5 метра в районе дома №7 на улице Советской сузили проезд с 17 по 30 апреля.
Ограничения действуют из-за аварийного ремонта на теплотрассах. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и руководствоваться правилами дорожного движения.