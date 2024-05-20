Ремонт теплотрассы

Улицу в Дзержинском районе Новосибирска перекрыли на 1,5 недели для ремонта теплосети

С 29 января по 8 февраля перекрыт проезд по улице Красина в Дзержинском районе Новосибирска. Это необходимо для проведения профилактического ремонта на квартальной теплосети.