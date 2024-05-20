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Ремонт теплотрассы

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2024
Опубликована дата отключения горячей воды в Новосибирске
С 27 мая по 9 июня в Новосибирске отключат горячую воду у жителей Ленинского района, который обслуживает ТЭЦ-3, это следует из информации СГК.
20 мая, 07:40
В Ленинском районе ограничат движение автобусов — в мэрии назвали причину
В Ленинском районе ограничат движение ряда автобусных маршрутов. Оно продлится пять месяцев.
12 апреля, 08:49
Улицу в Дзержинском районе Новосибирска перекрыли на 1,5 недели для ремонта теплосети
С 29 января по 8 февраля перекрыт проезд по улице Красина в Дзержинском районе Новосибирска. Это необходимо для проведения профилактического ремонта на квартальной теплосети.
29 января, 16:21
Коммунальный коллапс в Новосибирске: когда включат тепло
19 января, 14:20
В Новосибирске к месту аварии на Петропавловской привезли новую трубу
В Новосибирске вечером 17 января произошла коммунальная авария в районе улицы Петропавловской. На месте происшествия работают коммунальные службы. Туда же привезли новый фрагмент трубы на замену.
17 января, 14:09
2023
Включат на непродолжительный период: в Новосибирске готовы начать отопительный сезон
13 сентября 2023, 06:06
В Новосибирске еще на месяц сузят Красный проспект и перекроют ул. Коммунистическую
6 сентября 2023, 01:55
В Новосибирске на месяц продлили закрытие улицы Чигорина в Кировском районе
В Новосибирске закрытие улицы Чигорина продлено на месяц в связи с аварийным ремонтом теплотрассы.
8 августа 2023, 01:35
В Новосибирске вновь прорвало трубу на Бориса Богаткова
14 июля 2023, 11:54
В Тихом центре Новосибирска по нацпроекту БКД ремонтируют две улицы
30 мая 2023, 06:35
В центре Новосибирска ограничили движение на трех улицах – причина и сроки
Проезжую часть сузили на трех улицах в центре Новосибирска, подробности сообщили в пресс-центре мэрии города.
17 апреля 2023, 08:40
В центре Новосибирска ограничили проезд по улице Коммунистической – сроки и причина
В Центральном районе Новосибирска сузили улицу Коммунистическую, о чем сообщают в пресс-службе мэрии города.
9 апреля 2023, 10:53
2022
Ремонт теплотрассы сузит перекресток между Коммунистической и Красным проспектом
О проведении работ на этом участке сообщает Сибирская генерирующая компания - СГК.
10 ноября 2022, 08:22

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