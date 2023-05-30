Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил координацию ремонтных работ по двум направлениям — реконструкция улиц Коммунистическая и Революции, а также ремонт теплотрасс в Центральном районе.
Ремонтные работы улиц Коммунистическая и Революции выполняет один подрядчик, финансирование осуществляется по проекту БКД. В этом же районе проводится запланированный ремонт теплотрасс, который выполняет подрядчик «Сибирской генерирующей компании». По словам Анатолия Локтя, сейчас главной задачей является координация этих двух ремонтных кампаний, чтобы сократить связанные с ремонтом неудобства для жителей города.
На улице Коммунистическая работы по ремонту дорожного полотна начались 23 мая. Выполняется ремонт на участке протяженностью 700 метров от проезда Виктора Ващука до Красного Проспекта. Согласно плану выполняются следующие работы:
На данный момент на 80% выполнено фрезерование дорожного покрытия, на 60% от площади ремонтируемого участка уже уложен выравнивающий слой асфальтобетона.
Аналогичные работы запланированы на улице Революции также от проезда Виктора Ващука до Проспекта Димитрова на участке протяженностью 850 метров. Ремонт дороги здесь планируется начать в конце этой недели, когда на этом участке завершится ремонт теплотрасс, рассказал Виктор Хихлов, руководитель МКУ «Управление дорожного строительства». Ремонт на обоих участках будет полностью завершен 21 августа.
В Новосибирске выделили 37 млн рублей на ремонт дороги, ведущей в село Новолуговое.