Ремонтные работы улиц Коммунистическая и Революции выполняет один подрядчик, финансирование осуществляется по проекту БКД. В этом же районе проводится запланированный ремонт теплотрасс, который выполняет подрядчик «Сибирской генерирующей компании». По словам Анатолия Локтя, сейчас главной задачей является координация этих двух ремонтных кампаний, чтобы сократить связанные с ремонтом неудобства для жителей города.