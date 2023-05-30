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В Тихом центре Новосибирска по нацпроекту БКД ремонтируют две улицы

30 мая 2023, 06:35
Фото: Пресс-центр мэрии г. Новосибирска
Анатолий Локоть проинспектировал как идут работу по нацпроекту "БКД" в Центральном районе Новосибирска
Центральные улицы Новосибирска ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» — начаты работы на участке улицы Коммунистическая, на очереди ремонт ул. Революции. Одновременно с этим в Центральном районе начались работы по ремонту теплотрасс.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил координацию ремонтных работ по двум направлениям — реконструкция улиц Коммунистическая и Революции, а также ремонт теплотрасс в Центральном районе.

Ремонтные работы улиц Коммунистическая и Революции выполняет один подрядчик, финансирование осуществляется по проекту БКД. В этом же районе проводится запланированный ремонт теплотрасс, который выполняет подрядчик «Сибирской генерирующей компании». По словам Анатолия Локтя, сейчас главной задачей является координация этих двух ремонтных кампаний, чтобы сократить связанные с ремонтом неудобства для жителей города.

Ремонтные работы на ул. Коммунистическая уже частично выполнены, на ул. Революции к ремонту дороги приступят после ремонта теплотрассы.Ремонтные работы на ул. Коммунистическая уже частично выполнены, на ул. Революции к ремонту дороги приступят после ремонта теплотрассы.
Ремонтные работы на ул. Коммунистическая уже частично выполнены, на ул. Революции к ремонту дороги приступят после ремонта теплотрассы.
Фото: Пресс-центр мэрии г. Новосибирска

На улице Коммунистическая работы по ремонту дорожного полотна начались 23 мая. Выполняется ремонт на участке протяженностью 700 метров от проезда Виктора Ващука до Красного Проспекта. Согласно плану выполняются следующие работы:

  • фрезерование старого покрытия,
  • укладка выравнивающего слоя асфальтобетона толщиной 6 см,
  • укладка верхнего слоя толщиной 5 см,
  • замена дорожных бортовых камней,
  • подъем смотровых и дождеприемных колодцев.

На данный момент на 80% выполнено фрезерование дорожного покрытия, на 60% от площади ремонтируемого участка уже уложен выравнивающий слой асфальтобетона.

Аналогичные работы запланированы на улице Революции также от проезда Виктора Ващука до Проспекта Димитрова на участке протяженностью 850 метров. Ремонт дороги здесь планируется начать в конце этой недели, когда на этом участке завершится ремонт теплотрасс, рассказал Виктор Хихлов, руководитель МКУ «Управление дорожного строительства». Ремонт на обоих участках будет полностью завершен 21 августа.

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#Ольга Храмушкина#Дороги#Ремонт теплотрассы#Ремонтные работы#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Анатолий Локоть
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