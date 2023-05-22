В Новосибирске за 37 млн рублей отремонтируют дорогу до села Новолуговое

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Ремонт будет осуществляться за счет выделенных из городского бюджета 37 млн рублей. Пройдет ремонт в три этапа.
В ходе работ планируется проложить новый слой асфальтобетона, укрепить обочины и установить бортовые камни, заменить знаки и нанести разметку. Предполагается, что их завершат до 30 сентября 2023 года.
Напомним, также в Новосибирске в течение года планируют отремонтировать 8 мостов. Еще обещали привести в порядок улицы в центре – в том числе Писарева и Мичурина - ко Дню города.