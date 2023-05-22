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В Новосибирске за 37 млн рублей отремонтируют дорогу до села Новолуговое

22 мая 2023, 05:33
Фото: 1MI
В Новосибирске отремонтируют дорогу до села Новолуговое
Управление дорожного строительства в Новосибирске заключило контракт с подрядчиком на ремонт 750-метрового участка дороги между Ключ-Камышенским плато и селом Новолуговое. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Ремонт будет осуществляться за счет выделенных из городского бюджета 37 млн рублей. Пройдет ремонт в три этапа.

В ходе работ планируется проложить новый слой асфальтобетона, укрепить обочины и установить бортовые камни, заменить знаки и нанести разметку. Предполагается, что их завершат до 30 сентября 2023 года.

Напомним, также в Новосибирске в течение года планируют отремонтировать 8 мостов. Еще обещали привести в порядок улицы в центре – в том числе Писарева и Мичурина - ко Дню города.

Центральные улицы Новосибирска приведут в порядок и отремонтируют к Дню Победы
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Ремонт#Госзакупки
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