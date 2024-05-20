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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

Опубликована дата отключения горячей воды в Новосибирске

Опубликована дата отключения горячей воды в Новосибирске

20 мая 2024, 07:40
Фото: Александра Логинова / 1MI
С 27 мая по 9 июня в Новосибирске отключат горячую воду у жителей Ленинского района, который обслуживает ТЭЦ-3, это следует из информации СГК.

В это время будут проверять сети, относящиеся к теплотрассе на улице Пархоменко.

В настоящий момент в городе проходит самый масштабный этап отключения горячего водоснабжения. До 28 мая без горячей воды обходятся жители Кировского, Ленинского, Железнодорожного и Калининского районов. Всего более 2,8 тысячи зданий.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям. напомним, что испытания необходимы для исключения аварий на сетях в зимний период.

Участок отключений третьего этапа выделен красным цветомУчасток отключений третьего этапа выделен красным цветом
Участок отключений третьего этапа выделен красным цветом
Фото: СГК

Испытания теплосетей стартовали 15 мая. СГК публиковал онлайн-карту.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Отключение#Горячая вода#Теплотрасса#Ремонт теплотрассы
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