Опубликована дата отключения горячей воды в Новосибирске

Жителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям. напомним, что испытания необходимы для исключения аварий на сетях в зимний период.

В настоящий момент в городе проходит самый масштабный этап отключения горячего водоснабжения. До 28 мая без горячей воды обходятся жители Кировского, Ленинского, Железнодорожного и Калининского районов. Всего более 2,8 тысячи зданий.

В это время будут проверять сети, относящиеся к теплотрассе на улице Пархоменко.

Читайте также:

Бульдозеристы рассказали, как на самом деле тушат пожар на Левобережном полигоне

Новосибирск не попал в лидеры по качеству жизни. Что с нами не так?

Угрожал жестокой расправой: Мужчина с ножом напал на жену и тещу в Новосибирске