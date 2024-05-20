Опубликована дата отключения горячей воды в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В это время будут проверять сети, относящиеся к теплотрассе на улице Пархоменко.
В настоящий момент в городе проходит самый масштабный этап отключения горячего водоснабжения. До 28 мая без горячей воды обходятся жители Кировского, Ленинского, Железнодорожного и Калининского районов. Всего более 2,8 тысячи зданий.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям. напомним, что испытания необходимы для исключения аварий на сетях в зимний период.