График отключений горячей воды в Новосибирске — карта

Отопление в Новосибирске отключили 13 мая. Ранее в СГК сообщили, что больше 70% теплосетей в городе превышают установленные сроки эксплуатации. Во избежание повторения январских катаклизмов в 2024 году в ремонт теплосетей вложат 5 млрд рублей.