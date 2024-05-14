График отключений горячей воды в Новосибирске — карта

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Первый этап отключений продлится 15–28 мая, он затронет Калининский, Октябрьский, Первомайский, Кировский районы. Там, где это возможно, сроки отключения горячей воды сократят на 1-3 дня за счет применения насосов.
Когда отключат горячую воду на отдельно взятой улице, можно узнать из карты. Также опубликован список улиц.
Отопление в Новосибирске отключили 13 мая. Ранее в СГК сообщили, что больше 70% теплосетей в городе превышают установленные сроки эксплуатации. Во избежание повторения январских катаклизмов в 2024 году в ремонт теплосетей вложат 5 млрд рублей.