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График отключения горчей воды опубликовали в Новосибирске

График отключений горячей воды в Новосибирске — карта

14 мая 2024, 06:07
Фото: 1MI

График отключения горчей воды опубликовали в Новосибирске

15 мая в Новосибирске стартуют испытания теплосетей, они продлятся по 9 сентября, предупредили в СГК.

Первый этап отключений продлится 15–28 мая, он затронет Калининский, Октябрьский, Первомайский, Кировский районы. Там, где это возможно, сроки отключения горячей воды сократят на 1-3 дня за счет применения насосов.

Когда отключат горячую воду на отдельно взятой улице, можно узнать из карты. Также опубликован список улиц.

Горячую воду отключат в пяти районах Новосибирска: график гидравлических испытаний
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Отопление в Новосибирске отключили 13 мая. Ранее в СГК сообщили, что больше 70% теплосетей в городе превышают установленные сроки эксплуатации. Во избежание повторения январских катаклизмов в 2024 году в ремонт теплосетей вложат 5 млрд рублей.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Вода#Горячая вода#СГК
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