В центре Новосибирска ограничили проезд по улице Коммунистической – сроки и причина

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
По данным муниципалитета, ограничение движения ввели по улице Коммунистической в районе домов № 34 и № 12. Там сузили проезжую часть на шесть и четыре метра.
Частичный запрет на движение будет действовать с 7 по 21 апреля. Причиной ограничения стал аварийный ремонт теплотрассы. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, ранее по площади Будагова ограничили проезд до осени. Проезд будут закрывать в ночное время.