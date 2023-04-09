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В центре Новосибирска ограничили проезд по улице Коммунистической – сроки и причина

9 апреля 2023, 10:53
Фото: 1MI
Проезд откроют в 20-х числах апреля

В Новосибирске до 21 апреля ограничили движение по улице Коммунистической

В Центральном районе Новосибирска сузили улицу Коммунистическую, о чем сообщают в пресс-службе мэрии города.

По данным муниципалитета, ограничение движения ввели по улице Коммунистической в районе домов № 34 и № 12. Там сузили проезжую часть на шесть и четыре метра.

Частичный запрет на движение будет действовать с 7 по 21 апреля. Причиной ограничения стал аварийный ремонт теплотрассы. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее по площади Будагова ограничили проезд до осени. Проезд будут закрывать в ночное время. 

Проезд по площади Будагова ограничили в Новосибирске до сентября 2023
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#Эмилия Губарева#Проезд#Дорога#Ремонт#Ремонт теплотрассы#Теплотрасса#Город#Транспорт#Новосибирск
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