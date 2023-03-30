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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Проезд по площади Будагова ограничили в Новосибирске до сентября 2023

30 марта 2023, 10:09
Фото: 1MI
В феврале ввели ограничения по площади Будагова

В Новосибирске ограничили движение автомобилей по площади Будагова до сентября 2023

Ограничения движения транспорта продлили на площади Будагова в Новосибирске. Автомобилисты не смогут передвигаться в ночное время из-за строительства четвертого моста.

В мэрии объявили, что на площади Будагова закрывается движение от Красного проспекта в сторону Первомайского района с организацией движения по противоположной стороне путепровода.

Такая мера будет действовать до 30 сентября 2023 года (ограничили движение еще с начала года). С 24:00 до 5:00 полностью закроется проезд по путепроводу и на следующих участках:

  • через площадь Будагова в сторону от улицы Фабричной к Большевистской и обратно; через площадь по путепроводу.

Объехать модно по улице Спартака, кольцу Будагова и Ипподромской.

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#Эмилия Губарева#Проезд#Дорога#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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