Проезд по площади Будагова ограничили в Новосибирске до сентября 2023

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В мэрии объявили, что на площади Будагова закрывается движение от Красного проспекта в сторону Первомайского района с организацией движения по противоположной стороне путепровода.
Такая мера будет действовать до 30 сентября 2023 года (ограничили движение еще с начала года). С 24:00 до 5:00 полностью закроется проезд по путепроводу и на следующих участках:
Объехать модно по улице Спартака, кольцу Будагова и Ипподромской.