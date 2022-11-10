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Ремонт теплотрассы сузит перекресток между Коммунистической и Красным проспектом

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI
Ремонт теплотрассы

В Новосибирске сузится проезд по перекрестку Коммунистической и Красного проспекта

О проведении работ на этом участке сообщает Сибирская генерирующая компания - СГК.

Компания утверждает, что дефекты теплотрассы у 44 дома по ул. Коммунистической требуют немедленного ремонта. Работы должны начаться 10 ноября этого года и завершиться в течении дня. Ремонтники планируют восстановить нормальное движение уже 11 ноября  

Энергетическая компания заверила, что частичное перекрытие проезжей части станет единственным неудобством от проводимого ремонта. Отключение горячей и холодной воды в близлежащий домах не планируется.

Ранее сообщалось о перекрытии части Ипподромской улицы с целью проведения следственного эксперимента.

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#Новосибирск#Общество#Город#Перекрытие улиц#Ремонт теплотрассы
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