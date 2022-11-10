Ремонт теплотрассы сузит перекресток между Коммунистической и Красным проспектом

Компания утверждает, что дефекты теплотрассы у 44 дома по ул. Коммунистической требуют немедленного ремонта. Работы должны начаться 10 ноября этого года и завершиться в течении дня. Ремонтники планируют восстановить нормальное движение уже 11 ноября
Энергетическая компания заверила, что частичное перекрытие проезжей части станет единственным неудобством от проводимого ремонта. Отключение горячей и холодной воды в близлежащий домах не планируется.
Ранее сообщалось о перекрытии части Ипподромской улицы с целью проведения следственного эксперимента.